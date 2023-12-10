العاملون بموانئ البحر الأحمر يصوتون في الانتخابات الرئاسية

شارك اليوم العاملون بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.

ووفرت الهيئة أتوبيسات لنقل العاملين لمقار لجانهم الانتخابية لتمكينهم بمحافظات (السويس – البحر الأحمر – جنوب سيناء) من المشاركة في الانتخابات كواجب وطني وحق دستوري وقانونى وتسهيل انتقالهم إلى صناديق الاقتراع وتذليل أية عقبات تحول دون ذلك.

مع التزام العاملين بنظام التناوب وفقا للمواعيد المحددة وذلك استكمالا لدورهم الوطني في مساندة الدولة وبناء جمهوريتها الجديدة، بجانب دورهم كجنود للعمل والإنتاج.



ودعا اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة العاملين بالهيئة للمشاركة في الانتخابات واستعمال حقهم الدستوري في اختيار من يرونه مناسبا للمرحلة القادمة لرئاسة مصر ليكون قادرا على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد لستة سنوات قادمة.

تعتبر المشاركة في الانتخابات ضرورة حتمية لكل مواطن، وليست رفاهية في ظل التحديات العالمية والأزمات الإقليمية المتعددة، والأهم ان مصر تستحق منا جميعا أن تظهر بصورة مشرفة أمام العالم فهي مهد الحضارة والتاريخ وهي من علمت العالم كيف يكون حب الأوطان .