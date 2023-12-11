العاملون بموانئ البحر الأحمر يتوافدون على لجان الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى

توافد العاملون بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لليوم الثاني على صناديق الاقتراع بمحافظات السويس ، البحر الأحمر ، جنوب سيناء لاختيار رئيس الجمهورية و حرصوا على التقاط صور تذكارية ملتحفين بعلم مصر وسط أجواء من البهجة والسعادة.

وقامت الهيئة بتوفير أتوبيسات لنقل العاملين لمقار لجانهم الانتخابية وتيسير مشاركتهم دون الإخلال بسير العمل، وحث اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة العاملين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وترسيخ للديمقراطية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية .