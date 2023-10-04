لجنة القوى العاملة بالنواب تناقش زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين وأصحاب المعاشات

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في اجتماع تعقده اليوم الأربعاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن حزمة القرارات الرئاسية الشهر الماضي والتي تضمنت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من”300″ جنيه، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، وزيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، لاقرارها ودخولها حيز التنفيذ خلال أكتوبر الجاري.