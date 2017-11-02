العاملة بالنواب تطالب بإعادة صياغة المواد الخلافية بقانون النقابات العمالية

عضوة اللجنة تطالب بتوحيد رسوم الاشتراك والعضوية بدلا من تركها للمنظمات لتحديدهاياسمين فوازأعادت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،برئاسة النائب جبالي المراغي المواد الخلافية بمشروع قانون تنظيم النقابات العمالية، المرسل من مجلس الوزراء الي الحكومة لإعادة صياغة تلك المواد تمهيدا لمناقشتها مرة أخرى د

عضوة اللجنة تطالب بتوحيد رسوم الاشتراك والعضوية بدلا من تركها للمنظمات لتحديدها



ياسمين فواز

أعادت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،برئاسة النائب جبالي المراغي المواد الخلافية بمشروع قانون تنظيم النقابات العمالية، المرسل من مجلس الوزراء الي الحكومة لإعادة صياغة تلك المواد تمهيدا لمناقشتها مرة أخرى داخل اللجنة ثم التصويت علي مواد القانون مادة مادة .

من جانبها كشفت النائبة جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن تأجيل اللجنة لمناقشة المواد الخلافية بمشروع قانون النقابات العمالية لحين إعادة الحكومة صياغة تلك المواد ليكون مشروع القانون اكثر انضباطا،مضيفة أن اللجنة لم تجرى تصويت داخلها علي اي من مواد القانون .

وأكدت عثمان في تصريحاتها ل”المال” أنه علي الرغم من حرص اللجنة علي الانتهاء من القانون في اسرع وقت ممكن ،الا أن المواد الخلافية قد تحتاج الي مزيد من الوقت لحسمها،وضربت مثالا بالمادة رقم ٥٣ المتعلقة بتسديد الاشتراكات وموارد المنظمة النقابية، والتي تحوى بند ينص على وجود رسم انضمام بالإضافة للاشتراك.

وأوضحت عضو لجنة القوى العاملة أن مشروع القانون المرسل من الحكومة منح الحق لكل منظمة أن تحدد رسم الاشتراك الخاص بها ، مشددة علي أن المادة السابقة ستخلق مزيد من العراقيل داخل النقابات المهنية المختلفة لأنه من الوارد أن تبالغ احد المنظمات في رسوم اشتراكها لمنع انضمام اعضاء جدد وغيرها من الامور السلبية،لذا يجب توحيد تلك الرسوم .

كما طالبت جليلة عثمان بتعديل المادة رقم 53 المتعلقة بموارد المنظمات النقابية العمالية، بمشروع قانون الحكومة ،قائلة لم ارى في القانون ما يمنع انضمام النقابات للمنظمات الدولية طالما هناك تعاون مع باقي جهات الدولة .

وأضافت: “كيف تسمح لي بالمشاركة في اتحادات دولية وأتجاوب معها لكن يحظر ان احصل منها علي دعم ولو حتى في صورة إعفاء من الاشتراك، أو في صورة برامج تثقيفية وتخضع لتقنين يكون أفضل لعدم بث أفكار ضد الدولة المصرية،مشددة علي ضرورة أن تحسم الحكومة موقفها من السماح بالانضمام للمنظمات الدولية والحصول علي دعم في صور متعددة او الغاء الاثنين معا.

من ناحيته أكد النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو لجنة القوى العاملة أن اللجنة بصدد الانتهاء من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية التنظيم النقابي المقدم من الحكومة خلال 15 يوما فقط، مضيفا أن اللجنة عقب انتهائها من مناقشة القانون ستعقد جلسات استماع للمعنين في القانون من نقابات عمالية ومنظمات ورجال أعمال.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة فى تصريحاته لـ”المال” إلى أن اللجنة حريصة على الانتهاء من القانون وإقراره قبل ديسمبر المقبل ،وهي الفترة التى اعطتها منظمة العمل الدولية لمصر فى يونيو الماضى للانتهاء والخروج من قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميًا بـ«القائمة السوداء«للدول التى لا تلتزم بحقوق العمل بعدما اعترضت لجنة المعايير فى منظمة العمل الدولية على بعض مواد قانون المنظمات النقابية ومنحت مصر حتى شهر نوفمبر المقبل للخروج بقانونى العمل و التنظيمات النقابية الى النور.

ويرى شعبان أن القانون لن يخرج من البرلمان دون توافق كافة الاطراف المعنية به ، قائلا :” الجنة حريصة على خروج القانون بشكل متوازن”.

وقال النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون النقابات العمالية المزمع مناقشته سيضم كافة أطياف العمال فى نقابات مصر بدون تفرقة بما يحقق التوازن، مشيرا إلى أن قرابة 85% من العمال الآن ينتمون إلى شركات خاصة لا يوجد بها نقابات ولا تأخذ المساحة المفروضة فى قانون النقابات الحالى.