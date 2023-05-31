العامري فاروق: 50 ألف مشجع لمباراة الأهلي والوداد المغربي في ستاد القاهرة

أعلن العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، عن موافقة الأمن على دخول نحو 50 ألف مشجع داخل مدرجات ستاد القاهرة، يوم الأحد المقبل، خلال مواجهة الوداد المغربي، في إطار ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب العامري فاروق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «50 ألف السعة الكاملة للاستاد إن شاء الله.. ربنا يوفقنا.. شكرًا كابتن محمود الخطيب.. شكرًا الجهات الأمنية».

وكانت وزارة الرياضة أعلنت عن توصل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لاتفاق مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على زيادة أعداد الجماهير التي ستشهد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة في التاسعة مساء الأحد المقبل.

واتفق الوزيران على أن تتم الزيادة وفق الضوابط المنظمة والضابطة لعملية حضور الجماهير ووفق عدد من المحددات والشروط.

في سياق متصل، أجرى وزير الشباب والرياضة اتصالًا هاتفيًا مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للتنسيق في هذا الشأن.

وكانت شركة تذكرتي، قد طرحت التذاكر الخاصة بمباراة الفريق الأول بالنادي الأهلي أمام الوداد البيضاوي المغربي، المُقرر إقامتها ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وطرحت الشركة 20 ألف تذكرة عبر موقعها الرسمي مساء أمس الثلاثاء، تمهيدًا لبيعها لجمهور الأهلي الراغب في حضور تلك المواجهة، ومساندة “المارد الأحمر” في مباراته بنهائي دوري أبطال أفريقيا.