رياضة

العامري فاروق : لا بد من عودة النشاط.. الأهلي يتحمل 360 مليون جنيه سنويًا

يجب أن يُعلن الأهلي بطلًا للدوري
إسلام مصطفى 9:38 ص, السبت, 16 مايو 20 9:38 ص, السبت, 16 مايو 20

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شدد العامري فاروق ، نائب رئيس الأهلي، على ضرورة عودة النشاط الرياضي في مصر؛ نظرًا لصعوبة تحمل تعوابعه المادية على كافة الأندية المصرية، حال إلغاء النشاط هذا الموسم.

وقرر اتحاد الكرة تعطيل النشاط الرياضي منذ شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، والتزامًا بقرارات مجلس الوزراء بفرض حظر تجوال جزئي؛ كإجراء احترازي لمواجهة الوباء.

وقال العامري فاروق ، خلال تصريحات تليفزيونية: «النادي يتحمل 360 مليون جنيه سنويا مرتبات عاملين ونعمل على حلول من أجل تخطي الأزمة في ظل توقف النشاط».

وأضاف: «في حال إلغاء النشاط الرياضي يجب أن يُعلن الأهلي بطلًا للدوري؛ نظرًا للفارق الكبير في عدد النقاط بينه وبين الوصيف».

وتابع: «كنا سنؤيد تتويج الزمالك بلقب الدوري إذا تصدر ترتيب المسابقة قبل توقفها».

واختتم حديثه: «نساند الدولة في أي قرار تتخذه، الأهلي سيتعامل مع رؤية الدولة حال عودة النشاط الرياضي».

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بقلم إسلام مصطفى

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