العامرية والإسكندرية ترفعان أسعار الأسمنت

المال – خاص قررت شركتى العامرية والإسكندرية للأسمنت، زيادة الأسعار بنسب متفاوتة تفوق أسعار الشركات المنافسة لها فى السوق المصرية، وفقًا لمحمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت، بغرفة تجارة الإسكندرية. وأضاف مخيمر لـ«المال»، أن أسعار بيع منتجات الشركتين يزيد 70 جنيهاً على الأقل عن نفس منت

المال – خاص

قررت شركتى العامرية والإسكندرية للأسمنت، زيادة الأسعار بنسب متفاوتة تفوق أسعار الشركات المنافسة لها فى السوق المصرية، وفقًا لمحمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت، بغرفة تجارة الإسكندرية.

وأضاف مخيمر لـ«المال»، أن أسعار بيع منتجات الشركتين يزيد 70 جنيهاً على الأقل عن نفس منتجات الشركات المنافسة لهم، لافتا إلى أن الشعبة قررت مخاطبة الشركتين بشكل رسمى، عبر الغرفة التجارية، لمراجعة أسعارها، التى تؤثر على السوق والتجار، فى ظل الكساد الراهن وضعف حركة البيع.

وأشار مخيمر إلى أن سعر بيع الطن من أسمنت العامرية، تسليم المصنع، يبلغ 750 جنيهاً، و35 جنيهًا للنولون « النقل البرى»، حين يبلغ سعر بيع طن أسمنت البرج الأعلى جودة، الذى تنتجه نفس الشركة 826 جنيهًا، على أرض المصنع، بخلاف 30 جنيهًا قيمة النولون.

وأوضح أن شركة أسمنت الإسكندرية تبيع الطن تسليم المصنع بسعر 840 جنيهًا، بخلاف قيمة النولون، رغم أن سعر بيع باقى الشركات المنتجه للأسمنت للوجه البحرى والإسكندرية بين 760 – 770 جنيهًا.

وأشار مخيمر، إلى أن شركات أسمنت بدأت زيادات فى أسعار منتجاتها بنسب مختلفة فى الأيام الماضية، مستغلة تحريك أسعار الطاقة، من وقود، وكهرباء، لتحقيق مكاسب من هذا القرار، واستمرار تلك الأسعار بعد ذلك.

واعتبر أن الزيادات التى تحددها مصانع الأسمنت تأتى رغم حالة الركود التى تمر بها السوق حاليًّا، التى تنعكس على بعض التجار وعلى نشاطهم.

وأوضح أن بعض كبار التجار، بات يعانى فى ظل الظروف الراهنة، التى تمر بها السوق، من استمرار المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب وبعض التجار على تسويات فروق الأسعار عن بعض الأعوام الماضية.