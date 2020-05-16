العامرى فاروق يكشف سبب توقف إنشاء استاد الأهلى بالشيخ زايد

أكد العامرى فاروق، نائب رئيس النادى الأهلى، أن فكرة إنشاء استاد للقلعة الحمراء تراود المسؤولين داخل النادى منذ عهد الراحل صالح سليم.

وأوضح العامرى فاروق، خلال حواره على قناة «تايم سبورتس» أن إنشاء استاد الأهلى يتطلب شروطا معينة، يجب الالتزام بها، مُبينًا أن هيئة المجمتعات العمرانية تنص على ارتفاع معين لبناء الاستاد، الأمر الذى يعنى تكلفة مرتفعة للغاية.

وأضاف أن إدارة النادى بحثت الحصول على موافقة بارتفاع جديد لتقليل التكلفة، ولكنها لم تحدث حتى الآن، مُبينًا أن ملف استاد الأهلى ليس خاصًا بالنادى فقط بل تحت الإدارة السياسية للدولة.

وتوجه فاروق بالشكر إلى مجلس إدارة الأهلى السابق برئاسة المهندس محمود طاهر، لجلبهم أرضا بالتجمع الخامس فى مكان مميز؛ تمهيدًا لإنشاء فرع النادى هناك.