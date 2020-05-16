رياضة

العامرى فاروق: لن أترشح لمنصب رئاسة الأهلى وسأظل مساندًا للخطيب

مُبينًا أن ذلك الأمر شائعات تتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس لها أي أساس من الصحة
إسلام مصطفى 9:21 ص, السبت, 16 مايو 20 9:21 ص, السبت, 16 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

نفى العامرى فاروق، نائب رئيس النادى الأهلى، عزمه بشأن الترشح مستقبلا أمام رئيس النادى الحالى محمود الخطيب في سباق الانتخابات، مُبينًا أن ذلك الأمر شائعات تتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس لها أي أساس من الصحة.

وقال فاروق، خلال حواره مع قناة «تايم سبورتس»: طالما محمود الخطيب رئيسًا للأهلي ومتواجد داخل جدران النادي، فسأكون أول داعم ومساند له».

وأضاف: «لا توجد أي لخلافات بيني وبين الخطيب، الأمر كذلك مع خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، علاقتي جيدة للغاية معه».

وتابع: «من يقول إنني أعد نفسي للترشح في الانتخابات المقبلة لا يعلم أي شىء عن ما يجرى داخل الأبواب المغلقة في مجلس الإدارة، العلاقة بين الأعضاء جيدة للغاية».

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

العامري فاروق : لا بد من عودة النشاط.. الأهلي يتحمل 360 مليون جنيه سنويًا

إسلام مصطفى 9:38 ص, السبت, 16 مايو 20

«مكافأة التأهل».. الأهلي والزمالك يحصلان على 350 ألف دولار من «الكاف»

إسلام مصطفى 11:04 م, الأثنين, 11 مايو 20

عمر جابر: الأهلي لم يتحدث معي.. وهذا موقفي من العودة للزمالك

إسلام مصطفى 1:02 ص, الأحد, 10 مايو 20

خلال اجتماع اليوم.. الخطيب يناقش ملفات الأهلي عبر فيديو كونفرانس مع مجلس الإدارة

إسلام مصطفى 6:31 م, الأثنين, 4 مايو 20

عمرو السولية : أزارو من أفضل المهاجمين.. والنني مش واخد حقه

إسلام مصطفى 5:58 م, الأثنين, 4 مايو 20

أسامة حسني: الأهلي قدم لـ«عاشور» ما لم يقدمه لي ولـ«تريكة»

إسلام مصطفى 1:29 ص, الثلاثاء, 28 أبريل 20