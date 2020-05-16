العامرى فاروق: لن أترشح لمنصب رئاسة الأهلى وسأظل مساندًا للخطيب

مُبينًا أن ذلك الأمر شائعات تتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس لها أي أساس من الصحة

نفى العامرى فاروق، نائب رئيس النادى الأهلى، عزمه بشأن الترشح مستقبلا أمام رئيس النادى الحالى محمود الخطيب في سباق الانتخابات، مُبينًا أن ذلك الأمر شائعات تتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس لها أي أساس من الصحة.

وقال فاروق، خلال حواره مع قناة «تايم سبورتس»: طالما محمود الخطيب رئيسًا للأهلي ومتواجد داخل جدران النادي، فسأكون أول داعم ومساند له».

وأضاف: «لا توجد أي لخلافات بيني وبين الخطيب، الأمر كذلك مع خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، علاقتي جيدة للغاية معه».

وتابع: «من يقول إنني أعد نفسي للترشح في الانتخابات المقبلة لا يعلم أي شىء عن ما يجرى داخل الأبواب المغلقة في مجلس الإدارة، العلاقة بين الأعضاء جيدة للغاية».