«العامة لمنتجات الخزف والصيني» على لرادار مؤسسات محلية وأجنبية

كشفت مصادر مطلعة ببعض المؤسسات الاستثمارية عن اهتمام كيانات مصرية وأجنبية بدراسة فرص الاستثمار فى الشركة العامة لمنتجات الخزف والصينى «شينى»، سواء عبر إمكانية تأجير مصانعها، أو شراء حصة من أسهمها.

الجمعية العامة غير العادية لـ«شينى» كانت قد وافقت فى نهاية أكتوبر الماضى على استمرارية الشركة مع البدء فى تنفيذ خطة إصلاح، للتخلص من الخسائر وتحويلها إلى الربحية.

وأضافت لـ«المال» أن الشركة تمتلك مصنعى إنتاج فى مسطرد، أحدهما للسيراميك والآخر للخزف، مشيرة إلى تلقيها فى وقت سابق عرضا من أحد المستثمرين المحليين لإيجار مصنع، ولكن تم رفضه عقب عدة مفاوضات.

ورجحت المصادر، أن تميل الحكومة عبر –الشركة القابضة للصناعات المعدنية- لبيع جزء من حصتها فى العامة لمنتجات الخزف والصينى – «شينى» والبالغة %57.3 وذلك حال ورود عروض مغرية ومناسبة.

وأكدت أن إدارة «شينى» لم تتلق أى عروض من المؤسسات المهتمة بفرص الاستثمار بها خلال الفترة الراهنة.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الجمعية وافقت على إضافة نشاط تأجير مصانعها كاملة أو خطوط إنتاج مصانع (السيراميك – الصحى – البورسلين)، بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول وتمهيداً لفتح باب المساهمة للقطاع الخاص.

وأشارت إلى أن «شينى» تدرس توسعات جديدة خلال العام المالى الحالى بمصنع السيراميك باستثمارات تقدر بقيمة 2.2 مليون يورو، بجانب 5 ملايين أخرى لتحديث كامل خطوط إنتاج مصنع البورسلين.

يُذكر إن نتائج أعمال «شينى» أظهرت تسجيلها لخسائر بلغت 20.37 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 9.33 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضي.

وأرجعت الشركة الخسائر إلى تقادم الآلات والمعدات وأثر تصريف المخزون الراكد منذ سنوات، طبقاً لتوصيات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

كما تراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة ذاتها إلى 48.21 مليون جنيه، مقابل 51.24 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالى الماضي.

وأشارت المصادر، إلى أن «شينى» تمتلك مساحة جيدة من الأراضى تُقدر بنحو 160 ألف متر مربع، تشمل المصنع الرئيسى فى مسطرد، ويضم وحدتى إنتاج السيراميك والخزف، ومبنى الإدارة، بجانب بعض الأصول الأخرى الصغيرة مثل معارض تابعة وشاليهات للعاملين وغيرها.

ويبلغ رأسمال الشركة نحو 100.7 مليون جنيه، بينما تقدر قيمتها السوقية بـ 721.2 مليون جنيه، وفقًا لإغلاقات السهم الخميس الماضي، وتأتى القابضة للصناعات المعدنية فى مقدمة مساهميها بنسبة %57.3 ومن خلفها «ميدفيرت مصر للاستثمار» بنحو %12.2 والباقى أسهم حرة التداول.

ترجيح بقيام الحكومة بتخفيض حصتها حال وصول عروض مغرية

توسعات مقترحة باستثمارات تصل إلى 7.2 مليون يورو