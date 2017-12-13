العامة للمرافق: سنقيم فرعا بالضبعة لتوفير الرعاية للعاملين بالمشروع

إيمان عوف أكد الدكتور عادل نظمى رئيس النقابة العامة للمرافق، أنه بصدد تنفيذ بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع وفد النقابة العامة للطاقة النووية والصناعات الروسية الذى زار مصر نهاية شهر نوفمبر الماضى ويقضي البروتوكول بحسب نظمي، بأن تقوم النقابة العامة المصرية برعاية العاملين الروس فى ا

إيمان عوف

أكد الدكتور عادل نظمى رئيس النقابة العامة للمرافق، أنه بصدد تنفيذ بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع وفد النقابة العامة للطاقة النووية والصناعات الروسية الذى زار مصر نهاية شهر نوفمبر الماضى

ويقضي البروتوكول بحسب نظمي، بأن تقوم النقابة العامة المصرية برعاية العاملين الروس فى المشروع ووضع خطة مشتركة فى مجال تنمية المهارات الفنية والمساهمة فى تدريب العاملين المصريين.

وأشار نظمى بحضور المهندس محمد كمال رئيس اللجنة النقابية بالمحطات النووية وممثلي العاملين إلى أن النقابة العامة حريصة على إقامة فرع لها داخل المشروع لتوفير الرعاية المتكاملة للعاملين.

وأوضح أنه عمال قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة رحبوا بتوقيع عقد تنفيذ مشروع الضبعة النووى بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتن الذى سينقل مصر نقلة عظيمة ويضعها فى مصاف الدول الكبيرة على مستوى العالم.