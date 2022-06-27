«العامة للمخابز عن تعديل نسبة الدقيق إلى 87.5%»: طعم العيش المدعم مش هيتغير

أكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه سيتم تطبيق زيادة نسبة النخالة في العيش البلدي المدعم بعد عيد الأضحى المبارك، لتصبح 87.5٪ بدلًا من 82٪.

وقال “غراب” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج كلمة أخيرة على فضائية صدى البلد: إن تعديل نسبة استخراج الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز لن يغير في العيش شيئا، متابعا: طعم العيش المدعم مش هيتغير.

و أوضح “غراب” أن سبب تغيير الوقت المحدد لها بسبب ضرورة تعديل المناخل، حيث كان مقررًا لها البدء في تطبيقها أول يوليو المقبل.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أرسلت مذكرة الأسبوع الماضى إلى غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بشأن تعديل نسبة استخراج الدقيق من القمح المخصص لمنظومة الخبز المدعم، والذى يتم إنتاجه بنسبة استخراج 82% على أن تصبح 87.5%.

يذكر أن الحكومة تدعم منظومتى السلع التموينية والخبز المدعم بقيمة 87.4 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة 2022/2021، وتمت زيادتها إلى 90 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة فى 2023/2022.

يشار إلى أن المواطن المقيد على البطاقة التموينية يحصل على 150 رغيفًا شهريًا، بواقع 5 أرغفة فى اليوم، من خلال 30 ألف مخبز بلدى مدعم على مستوى الجمهورية، حيث يتم إنتاج 270 مليون رغيف يوميًا لصالح منظومة الخبز المدعم.

وكان طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أوضح أن عملية تعديل نسبة استخراج الدقيق إلى %87.5 سيكون له تأثير ومردود جيد على تخفيض حجم استيراد القمح بنحو نصف مليون طن سنويًا، إضافة إلى تراجع فى أسعار الأعلاف التى تشهد ارتفاعات خلال الفترة الحالية.

وأصدرت وزارة التموين مؤخرا قرارًا يقضى ببيع الردة «النخالة» إلى أصحاب مصانع الأعلاف بسعر 5 آلاف جنيه للطن، فى محاولة للسيطرة على الارتفاع المتوقع فى أسعار الأعلاف بعد قرار رفع نسبة الاستخراج إلى %87.5 بدلًا من المعمول به حاليًا 82%.