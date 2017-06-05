العامة للغزل: إعادة تشغيل بوليفارا انتصار للصناعة المصرية

إيمان عوف:قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن إعادة تشغيل الشركة العربية للغزل "بوليفارا"، بعد عام ونصف من توقفها عن العمل، يعد انتصارا للحركة الصناعية وقطاع النسيج فى مصر.وأضاف خلال الحفل الذى نظمته إدارة الشركة، بحضور السيد غنيم، نائب رئيس النقابة، وعلاء طلبة، أ



إيمان عوف:

قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن إعادة تشغيل الشركة العربية للغزل “بوليفارا”، بعد عام ونصف من توقفها عن العمل، يعد انتصارا للحركة الصناعية وقطاع النسيج فى مصر.

وأضاف خلال الحفل الذى نظمته إدارة الشركة، بحضور السيد غنيم، نائب رئيس النقابة، وعلاء طلبة، أمين الصندوق بالنقابة، وأعضاء مجلس النواب عبد الفتاح محمد، وأبو العباس التركى، وعمر الغنيمى، أن النقابة لعبت دورا محوريا بالتنسيق مع الشركة القابضة للنسيج، وإدارة الشركة فى التصدى للعقبات التى وضعها المستثمر الأجنبى، ومنها محاولاته المستمرة لوقف نشاط الشركة، مشيرا إلى أن الشركة لم تتراجع رغم صدور حكم بحبس رئيس اللجنة النقابية، علاء طلبة، 3 سنوات بتمهة التحريض على التظاهر.

وقال عبد الفتاح إبراهيم، إن صناعة الغزل والنسيج قادرة حال إصلاح أحوالها، على توفير 8 ملايين فرصة عمل للشباب العاطل بشكل مباشر أو غير مباشر، مطالبا الحكومة باتباع تجربة الهند التى استطاعت من خلال النهوض بصناعة النسيج، حل جزء كبير من أزمة البطالة.

من ناحيته قال المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه يدير الشركة بفكر القطاع الخاص، ويعمل ليل نهار من أجل استعادة الشركة لمكانتها، خاصة وأنها تعد إحدى القلاع الصناعية فى مجال الغزل والنسيج، مضيفا أنه سيعمل على تحقيق مطالب العاملين فى أقرب وقت.