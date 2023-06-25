«العامة للصوامع» تعتمد موازنة 2023-2024 وتوافق على زيادة رأس المال بقيمة 50 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة العامة للصوامع ، الموازنة التقديرية للعام المالي 2023-2024، ونتائج أعمال الفترة المالية المنتهية 31-5-2023.

وتستهدف العامة للصوامع أرباحا بقيمة 116.43 مليون جنيه خلال 2023-2024، مقارنة بأرباح مستهدفة بقيمة 98.19 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2022-2023.

ووافق مجلس الإدارة، على النتائج المالية للشركة عن ال 11 شهرا الأولي من العام المالي الحالي 2022-2023، والتي تتضمن نمو صافي الأرباح بنسبة 20.4%.

كما حققت العامة للصوامع أرباحا بقيمة 124.47 مليون جنيه خلال 11 شهرا، مقابل 103.38مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي 2021-2022.

وفي سياق مواز وافق مجلس إدارة العامة للصوامع على زيادة رأس المال من 125 مليون جنيه إلي 175 مليون جنيه، بزيادة 50 مليون جنيه، موزعة على 5 ملايين سهما، بالقيمة الاسمية 10 جنيهات للسهم، وتوزع الزيادة بواقع 0.4 سهم لكل سهم قائم ممولة من الأرباح المرحلة.