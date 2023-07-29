العامة للصوامع تستهدف تطوير صومعة ورصيف 85/1 بميناء الاسكندرية

تستعد الشركة العامة للصوامع لانهاء تطوير مشروع تطوير لرصيف 85/1 بميناء الاسكندرية، والتي بدأت في تطويره مطلع عام 2021 .

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن الشركة بدأت قبل عامين في تنفيذ مشروع تأهيل معدات الشحن بالرصيف 85 بميناء الإسكندرية، وذلك بتكلفة بلغت قرابة 39 مليون جنيه، حيث تقوم شركة بيتكوس الالمانية بتطوير المشروع.

كما انه من المقرر أن تقوم الشركة باسناد اختيار شركة متخصصة لتوريد السيور الخاصة بالرصيف ليتم توريدها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وتستهدف الشركة تطوير الصومعة الخاصة بها على رصيف 85 لتصل طاقتها الاستيعابية إلى قرابة 100 ألف طن.

وأشارت المصادر، إلى أنه لم يتم حسم طلب الشركة العامة للصوامع لهيئة ميناء الإسكندرية، بخصوص التعويض الذي طالبت به الشركة ويصل الى نحو 54 مليون جنيه، وذلك مقابل سحب ساحة تصل إلى 5681 متر مربع، والتى كانت تقوم بتشغيلها بنظام حق الانتفاع بجوار بوابة 46 سابقا بميناء الإسكندرية.

وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1233 لسنة 2018 فى 8 يوليو 2018 باعتبار مشروع الظهير الغربى لميناء الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، وبالتالى تم سحب عدد من الأراضى التابعة سواء لشركات القطاع العام أو القطاع الخاص أو جهات أخرى لتنفيذ ما يعرف بالميناء الأوسط.

وفى نفس السياق، وحسب تقرير صادر عن الشركة قد بلغت قيمة الاعمال المنفذة بمشروع انشاء صومعة معدنية سعة 100 ألف طن قمح بميناء غرب بورسعيد الى نحو 107 مليون جنيه، والذي تقوم بتنفيذه شركة رواد الهندسية الحديثة، وتم توقيع العقد خلال أكتوبر 2021.

ويتضمن المشروع إنشاء صومعة معدنية سعة 100 ألف طن قمح على رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد، إلى جانب شراء 2 شفاط قدرة الواحد 600 طن / ساعة بتكلفة إجمالية تصل إلى 850 مليون جنيه.

وفي نفس السياق حصلت الشركة على حكم لصالحها في الدعوى رقم 7445 لسنة 65 ق بأحقيتها في تعويض بمبلغ 38 مليون جنيه عن نزع ملكية أرض ملك الشركة مساحتها 89.5 ألف متر مربع بمجمع السلام بالعامرية ” للمنفعة العامة وكذا مساحة 10.5 ألف متر مربع ومن المقر المطالبة بالحصول على هذا التعويض من الجهات المعنية.

وتم نزع ملكيتها من أرض مجمع السلام بالعامرية للمنفعة العامة لإنشاء كوبرى الطريق الدولى الساحلى، والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 357 لسنة 2008.

يذكر أن الشركة تقوم باستيراد معظم البضائع التى تتعاقد عليها الهيئة العامة للسلع التموينية.