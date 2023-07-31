«العامة للصوامع» تحقق 141.8 مليون جنيه أرباحا خلال 2022-2023

اعتمد مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، مؤشرات نتائج الأعمال والقوائم المالية غير المدققة للعام المالي 2022-2023.

وتضمنت نتائج أعمال العامة للصوامع والتخزين ، نمو صافي الأرباح بنحو 25.6%، خلال العام المالي 2022-2023.

وحققت العامة الصوامع والتخزين أرباحا بقيمة 141.86 مليون جنيه خلال العام المالي المنقضي، مقابل 112.88 مليون جنيه خلال العام المالي 2021-2022.

وارتفعت إيرادات العامة الصوامع بنسبة 33.5%، خلال 2022-2023، لتسجل 1.06 مليار جنيه، مقابل 794.6 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2021-2022.