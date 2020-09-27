العامة للصوامع تبدأ فى إنشاء مخزنين فى ميناء غرب بورسعيد

بدأت الشركة العامة للصوامع فى إنشاء مخزنين أفقيين فى ميناء غرب بورسعيد.

وأبلغت الشركة العامة للصوامع، شركات المقاولات البدء فى تنفيذ المخزنين على رصيف عباس فى ميناء غرب بورسعيد بإجمالى سعة تخزينية تصل الى 100 ألف طن.

يأتى ذلك على خلفية مطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات للشركة العامة للصوامع بضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية لإنشاء المخزنين، خاصة أنها حصلت على قرض من صندوق الأوبك للتنمية الدولى بقيمة 14 مليون دولار منذ يونيو من العام الماضى 2019 للمشروع.

وذكر الجهاز المركزى للمحاسبات ان اجمالى ما تم صرفه من الشركة على المشروع قرابة 71 ألف جنيه كأتعاب للإستشارى، مطالبا بضرورة موافاته بالمستندات اللازمة لإنفاق القرض المذكور وكذا دراسات الجدوى عن مشروع إنشاء 2 مخزن أفقى بغرب بورسعيد.

كانت وزارة التعاون الدولى، وصندوق الأوبك للتنمية الدولى وقعا اتفاقا على اتاحة التمويل اللازم للمشروع.

وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وقت توقيع مستندات القرض أن المشروع جاء فى ضوء الحاجة الملحة لتشغيل ميناء بورسعيد فى عمليات التفريغ والتخزين، بالإضافة إلى ذلك تشغيل خطوط السكك الحديدية من بورسعيد إلى صوامع التخزين الداخلية.

كما ذكر على مصيلحى وزير التموين أن الهدف من المشروع يتمثل فى زيادة الكثافة التخزينية فى الموانئ المصرية لاستقبال القمح المستورد بنسبة %15 تقريباً، وتقليل العبء عن موانئ دمياط والإسكندرية، وتقليص الوقت المستهلك فى توصيل القمح بين الميناء والصوامع الداخلية والمحافظات، وتقليل فترة انتظار البواخر المحملة بالقمح المستورد على رصيف الميناء.