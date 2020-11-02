العامة للبترول : 195 مليون جنيه تكلفة استثمارية للاكتشافات الجديدة

الشركة تعكف على تنفيذ حزمة مشروعات جديدة للحفاظ على المعدلات الإنتاجية

كشف المهندس نبيل عبد الصادق، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول، فى تصريحات خاصة لـ»المال»، أن التكلفة الاستثمارية للاكتشافات الجديدة التى تحققت خلال 2019/2020 تقارب 195 مليون جنيه.

وتتوزع الاكتشافات الجديدة بين 4 آبار استكشافية و3 تنموية بمناطق الامتياز التابعة للشركة، وبلغ إجمالى المعدلات الاختبارية بها حوالى 6700 برميل يومياً من الزيت الخام، و4.21 مليون قدم مكعبة غاز .

والعامة للبترول هى إحدى شركات قطاع البترول المصرى، تأسست عام 1957 ومملوكة للدولة «قطاع عام»، وتعد أول شركة وطنية تعمل فى مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول فى مصر، وتعمل فى عدة امتيازات بترولية بمناطق الصحراء الشرقية، والغربية، وخليج السويس، وسيناء.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول فى الجمعية العمومية لاعتماد نتائج العام الماضى التى عقدت مؤخراً، إلى أن الاكتشافات الجديدة والدراسات الفنية التى تمت وإعادة التقييم ساهمت فى إضافة احتياطيات بترولية مؤكدة قابلة للاسترجاع حوالى 8.33 مليون برميل زيت مكافىء.

وأوضح أن تكلفة الآبار الاستكشافية الأربعة بلغت 113.500 مليون جنيه، بينما استحوذت الآبار التنموية على باقى التكلفة.

ونشرت «المال» الشهر الجارى التفاصيل الكاملة لخطة الشركة العامة للبترول الخاصة بمشروعات الحفر والتنقيب المستهدف تنفيذها العام المالى الجارى، بامتيازاتها البترولية فى مصر.

وتتضمن الخطة إجمالى استثمارات مخططة بقيمة 2.2 مليار جنيه، تستهدف الشركة من خلالها حفر 36 بئر بترول خلال 2020/2021.

وتتوزع تلك الاستثمارات على مناطق امتياز الصحراء الغربية، والصحراء الشرقية، وخليج السويس.

وتتضمن خطة الشركة للعام المالى الجارى حفر 6 آبار استكشافية باستثمارات 396 مليون جنيه، و30 بئراً تنموية وتقييمية بتكلفة نحو 1.831 مليار جنيه.

وأكد رئيس العامة للبترول انتظام واستقرار معدلات الإنتاج بكافة الامتيازات التابعة، مشيراً إلى اتخاذ الشركة كافة الإجراءات الوقائية لحماية العاملين بمواقع الإنتاج.

ولفت إلى أن الشركة تعكف على تنفيذ حزمة مشروعات جديدة للحفاظ على المعدلات الإنتاجية المرتفعة التى حققتها لأول مرة فى تاريخها.

يشار إلى أن الشركة العامة للبترول أعلنت الشهر الماضى عن تحقيق رقم قياسى لإنتاجها من الزيت الخام فقط تخطى 5.64 ألف برميل يومياً، رغم التحديات والظروف الاستثنائية التى مرت بها مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا.