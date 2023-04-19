«العامة للبترول» تقترب من اقتناص حصة كاملة بامتيازى «رأس فنار» و«شمال شدوان» بخليج السويس

تقترب الشركة العامة للبترول من اقتناص امتيازين جديدين للاستكشاف والبحث والتنقيب بحصة كاملة فى خليج السويس، باحتياطيات قابلة للاستخراج حوالى 11 مليون برميل على مساحات 61 كيلومترا، وفقًا لتصريحات مصادر مسئولة بالقطاع لـ«المال».

وكشفت المصادر أن الامتياز الأول هو رأس فنار باحتياطيات 5 ملايين برميل على مساحة 32 كيلومترا، و«الثانى» شمال شدوان بنحو 6 ملايين برميل، على 29 كيلومترا.

ولفتت إلى أن «العامة» تنتظر حاليًا الموافقات النهائية من هيئة البترول، تمهيدًا لتسلم الامتيازين الجديدين، والحصول على حق استغلالهما بشكل رسمى، وبدء العمل بهما.

وتأسست «العامة للبترول» عام 1957، وهى أول شركة وطنية تعمل فى مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول فى مصر، وتقع مناطق امتيازها فى عدة مناطق، أبرزها الصحراء الشرقية، وخليج السويس، والصحراء الغربية، وسيناء.

وعلى صعيد متصل، كشفت المصادر لـ«المال» أن الشركة العامة للبترول حققت رقما قياسيا جديدا فى حجم إنتاجها لأول مرة فى تاريخها .

وقالت إن حجم إنتاج الشركة الإجمالى من البترول الخام والمتكثفات والغاز الطبيعى من مناطق امتيازها يتجاوز حاليًا 81 ألف برميل مكافئ يوميًا.

وتشارك «العامة للبترول» فى عدة امتيازات بالتعاون مع شركات أخرى، وبإضافة نصيبها من تلك الامتيازات المشاركة بها يقفز إجمالى إنتاجها إلى 107 آلاف برميل، وفقًا لتصريحات المصادر.

وتحتل الشركة العامة للبترول حاليًا المركز الثالث بقائمة كبرى الشركات المنتجة للخام فى مصر، بعد «بتروبل» و«خالدة».

وأشارت المصادر إلى أن إنتاج الشركة العامة حاليًا من الزيت الخام فقط يبلغ 65.100 ألف برميل يوميًا، وبإضافة المتكثفات يسجل 66.416 ألف، مؤكدة أنها تتبنى مخططًا طموحًا لمواصلة تلك المعدلات المرتفعة، وتحقيق المزيد على مدار العام الحالى.

ولفتت المصادر إلى أن مساعى الشركة للحصول على الامتيازات الجديدة تأتى ضمن مستهدفاتها لزيادة حجم إنتاجها من البترول والغاز والمتكثفات فى مصر .

يذكر أن «المال» انفردت فى سبتمبر 2022 بنشر خبر بدء تفاوض «العامة» مع الهيئة العامة للبترول للحصول على امتيازات جديدة لزيادة حجم إنتاجها محليا.

وبلغ إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال 2022 حوالى 79.5 مليون طن، بواقع 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، و50.6 مليون طن غاز طبيعي، و1.1 مليون طن بوتاجاز، وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والتصنيع.