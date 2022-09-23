«العامة للبترول» تحتل المركز الثالث بقائمة أكبر الشركات إنتاجا للخام في مصر

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة، تتبوأ حالياً مركزاً متقدماً في إنتاج الثروة البترولية والغازية على مستوى صناعة البترول المصرية بعدما أصبحت ثالث أعلى شركة من حيث معدلات الإنتاج بما يصل إلى 68.3 ألف برميل زيت مكافئ يومياً والذى يمثل أيضاً أعلى معدل فى تاريخ الشركة .

وأوضح أن الدعم المستمر الذى أولته الوزارة للشركة منذ عام ٢٠١٦ فى إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول قد انعكس إيجاباً على تطور معدلات إنتاجها نتيجة مضاعفة حجم الاستثمارات عدة مرات وإسناد مناطق امتياز جديدة للشركة .

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير أعمال الجمعية العامة للشركة عبر الفيديو كونفرانس لاعتماد نتائج الأعمال لعام ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وأكد الملا استمرار الوزارة الفترة المقبلة فى زيادة الاستثمارات وإسناد مناطق امتياز جديدة للشركة لتهيئة فرص أكبر لها للتوسع وزيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى وخاصة فى ظل دورها الهام كشركة مصرية خالصة يعود إنتاجها بالكامل للدولة.

وأضاف أن الوزارة تتطلع لطموحات أكبر من الشركة فى ظل ارتفاع أسعار البترول العالمية الأمر الذى يضاعف من أهمية زيادة إنتاجها لتوفير إمدادات بترولية للدولة بتكلفة أقل.

وأشار الوزير إلى التطور الإيجابى فى مؤشرات السلامة بمناطق عمل الشركة العامة للبترول نتيجة تنفيذ إجراءات لتحديث منظومة السلامة وفقاً لاستراتيجية الوزارة.

كما لفت إلى أهمية المشروعات البيئية التى تم تنفيذها لمعالجة مياه الصرف الصناعى بحقول الشركة.

وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لكوادر الشركة العامة على الأداء المتميز الذى ساعد الشركة فى التطور خلال السنوات الأخيرة وتحقيق تلك النتائج مؤكداً الاهتمام بتوفير برامج التدريب وصقل الخبرات والمهارات لهم من أجل استمرار التطور .

وخلال أعمال الجمعية العامة استعرض المهندس نبيل عبدالصادق رئيس الشركة العامة للبترول أهم نتائج الأعمال المٌحققة خلال العام مشيراً إلى نجاح الشركة فى تحقيق أعلى متوسط إنتاج منذ تأسيسها وبلغ حوالى 3ر68 ألف برميل يومياً من مناطق امتيازها .