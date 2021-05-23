«العامة للبترول»: أول مصادقة مع المالية لسداد مديونيات الوزارة لصالح الهيئة بقيمة 214 مليار جنيه



كشف أشرف عبد الله، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون المالية، عن عمل أول مصادقة مع وزارة المالية نهاية مارس الماضي، لسداد مديونيات الوزارة لصالح الهيئة، بقيمة 214 مليار جنيه متراكمة علي مدار 3 سنوات، مشيرا إلى أن الوزارة سددت 86 مليار جنيه، ليتبقي 128 مليار جنيه تسعي الهيئة لتسويتها قبل نهاية 30 يونيو المقبل.

وأشار نائب رئيس الهيئة للشئون المالية إلي أن قطاع الأعمال العام عليه مديونة للهيئة بقيمة 16مليار جنيه، موضحا أن استلام الهيئة أرض ركتا بالإسكندرية، وأرض المحلج بالمنيا وبني سويف، واستلام شركة النصر بالسويس خلال أسبوعين ليتبقي من المديونية 2 مليار جنيه فقط.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة فخري الفقي، لمناقشة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول، ومشروع موازنة (وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة) والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة وكذلك للسنة المالية 2021/2022.

العامة للبترول: 23 مليار جنيه حجم الاستثمارات المالية للهيئة

وأكد أشرف عبد الله، أن حجم الاستثمارات المالية للهيئة العامة للبترول تبلغ 23 مليار جنيه للسنة المالية 2020/2021 بقيمة عائد تبلغ 9 مليارات جنيه .

ولفت إلى تحمل الهيئة العامة خسائر نتيجة فروق للعملة بقيمة 263 مليار جنيه، تم تعويض 84 مليارًا منها.