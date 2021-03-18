«العامة لتجارة الجملة»: 20 مخزنا يورد السلع لـ 3100 بقال ومنفذ جمعيتي في الدقهلية

أكد عماد طه مدير عام شركة العامة لتجارة الجملة لمنطقة شرق الدلتا “الدقهلية والشرقية ودمياط”، أن عدد فروع مخازن شركة الجملة في الدقهلية 20 مخزنا تقوم بتوريد السلع لنحو 400 منفذ جمعيتي و2700 بقال تمويني.

وقال طه، خلال جولة تفقدية في محافظة الدقهلية، بحضور السيد دايره مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، ورمضان الشحات مسؤول التصوير الخارجي ومدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، أنه يوجد أيضا نحو 20 منفذا لبيع لحوم وأسماك في الدقهلية تقوم بطرح كميات كبيرة من السلعتين بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأوضح طه أن المواطن يحصل على دعم نقدي 50 جنيها على بطاقة التموين يحصل من خلالها على السلع الأساسية سكر وزيت وأرز والمتبقي من الدعم يحصل بها على أي سلعة أخري ضمن قائمة المقررات التموينية.

وأكد أنه من الصعب توفير سلعة معينة بكل ما يحصل عليه المستفيد من الدعم، حيث إنه من الممكن استخدامها بشكل آخر خارج الدعم الحكومي.

يشار إلي أن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حددت عدد 2 كيلو أرز و2 زيت و2 سكر لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية.