اقتصاد وأسواق

«العامة لتجارة الجملة»: 20 مخزنا يورد السلع لـ 3100 بقال ومنفذ جمعيتي في الدقهلية

توفير اللحوم والأسماك من خلال 20 منفذا في الدقهلية
محمد مجدي 11:47 م, الخميس, 18 مارس 21 11:47 م, الخميس, 18 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد عماد طه مدير عام شركة العامة لتجارة الجملة لمنطقة شرق الدلتا “الدقهلية والشرقية ودمياط”، أن عدد فروع مخازن شركة الجملة في الدقهلية 20 مخزنا تقوم بتوريد السلع لنحو 400 منفذ جمعيتي و2700 بقال تمويني.

وقال طه، خلال جولة تفقدية في محافظة الدقهلية، بحضور السيد دايره مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، ورمضان الشحات مسؤول التصوير الخارجي ومدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، أنه يوجد أيضا نحو 20 منفذا لبيع لحوم وأسماك في الدقهلية تقوم بطرح كميات كبيرة من السلعتين بأسعار مخفضة للمواطنين.

اقرأ أيضا  العامة لتجارة الجملة : نصف مليار جنيه إجمالي الدعم الشهري لمحافظات شرق الدلتا

وأوضح طه أن المواطن يحصل على دعم نقدي 50 جنيها على بطاقة التموين يحصل من خلالها على السلع الأساسية سكر وزيت وأرز والمتبقي من الدعم يحصل بها على أي سلعة أخري ضمن قائمة المقررات التموينية.

وأكد أنه من الصعب توفير سلعة معينة بكل ما يحصل عليه المستفيد من الدعم، حيث إنه من الممكن استخدامها بشكل آخر خارج الدعم الحكومي.

اقرأ أيضا  «نقابة الفلاحين» تثمن قرارات إسقاط الديون عن صغار المزارعين

يشار إلي أن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حددت عدد 2 كيلو أرز و2 زيت و2 سكر لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب اليوم في مصر 18-3-2021.. تراجع عيار 21 نهاية التعاملات

عمر سالم 9:39 م, الخميس, 18 مارس 21

صادرات النحاس ترتفع بنسبة 13% خلال يناير الماضي

محمود زكي 7:25 م, الخميس, 18 مارس 21

صادرات الألومنيوم تسجل مليار جنيه خلال شهر يناير الماضي

محمود زكي 7:03 م, الخميس, 18 مارس 21

وكالة الأدوية الأوروبية: لقاح أسترازينيكا آمن وفعال

المرسي عزت 6:57 م, الخميس, 18 مارس 21

رئيس الوزراء يستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022

صفية حمدي 6:49 م, الخميس, 18 مارس 21

الزراعة: صندوق التأمين على الماشية يشارك في القافلة البيطرية بجنوب سيناء

الصاوي أحمد 6:36 م, الخميس, 18 مارس 21