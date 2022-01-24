«العامة لتجارة الجملة»: مخزن طنطا يضخ سلعا بقيمة 141 مليون جنيه شهرياً

أكد خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه بناءً على توجيهات وزير التموين يتم توفير مخزون استراتيجي، من كل الأصناف الموجودة فى المنظومة التموينية لـ 6 أشهر في بعض السلع التموينية.

وقال عبدالله إن فرع “الغربية” لتجارة الجملة الذى يعد أحد فروع الشركة العامة، لديه 32 سلعة من المنظومة التموينية، بكميات تكفي لمدة من شهرين إلى ثلاثة شهور.

وأكد المهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب العامة لتجارة الجملة خلال جولة تفقدية اليوم على مخزن الجملة في طنطا بمحافظة الغربية، أنه يتم توجيه 141 مليون جنيه شهريًا للمخزن لدعم للمواطنين، وذلك من خلال 1465 بقالا تموينيا و294 فرع جمعيتي.

من جانبه قال محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إنه تم صرف حوالي 95% من إجمالي صرف المقررات التموينية المدعمة للمواطنين لشهر يناير، مضيفا أن الأرصدة تكفي 3 أشهر بالمخازن العامة لتجارة الجملة من زيت وسكر ومكرونة.

وأوضح أنه يتم صرف كميات كبيرة من السلع الأخرى مثل الشاى والسمنة والدقيق والمكرونة، مشيرا إلى أن الطلب الأكبر يكون على السكر والزيت والدقيق والمكرونة والأرز، مؤكدًا أنه يتم توفير جميع احتياجات المواطنين.