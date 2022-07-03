العامة لتجارة الجملة: طرح 200 طن لحوم طازجة و مجمدة ودواجن يوميا في المنافذ التابعة

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية لحوم الأضاحي بالمنافذ الإستهلاكية التابعة لها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق المحلية، كما يتم طرح دواجن مجمدة بأسعار مخفضة عن السوق المحلية.

و قال اللواء خالد عبدالله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدي شركات وزارة التموين ، أنه يتم طرح ما يقرب من 150 الي 200 طن لحوم في فروع التجزئة التابعة للشركة والبالغ عددها 415 فرعا على مستوي الجمهورية في المحافظات المتواجدة بها الشركة من خلال 16 محافظة .

و أضاف بأنه يتم طرح اللحوم السوداني الطازجة بسعر 115 جنيه للكيلو ، و البرازيلي المجمدة بسعر 85 جنيه للكيلو بدلا من 90 جنيها ، و اللحوم الضاني 130 جنيها للكيلو ، و كيلو الدواجن البرازيلي المجمدة بسعر 65 جنيها .

و أكد رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة أن جميع منافذ التجزئة التابعة للشركة مفتوحة أمام المستهلكين في الأيام الثلاثة الأولي من عيد الاضحي المبارك من الساعة 9 صباحاً و حتي 6 مساء .

رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة

من جهته أكد عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة أنه تمت إقامة 39 شادرا على مستوي الجمهورية تابعا للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، يتم من خلاله طرح كافة أنواع لحوم الأضاحي للمستهلكين .

و قال أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية طرحت 4112 طن دواجن في المنافذ الاستهلاكية التابعة لها و من ضمنها الشركة العامة لتجارة الجملة، طوال أيام عيد الاضحى المبارك.

بينما قال صادق الضلع رئيس قطاع التجزئة بالشركة العامة لتجارة الجملة أنه يتم طرح كميات كبيرة من لحوم و دواجن و سلع بقالة بتخفيضات من 20 الي 25٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية.

و أضاف رئيس قطاع التجزئة بالشركة العامة لتجارة الجملة أنه يتم يوميا ضخ ما يقرب من 6 أطنان لحوم و دواجن في مجمع الألفي التابع للشركة .

من جانبه أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ومعاون الوزير أنه تم طرح اكثر 6320 رأس عجول حية منها 5420 رأس في مجزر توشكي ونحو 900 رأس في مجزر سفاجا بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية.

و قال كمال أنه طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة و بالتعاون مع شركة اتجاهات السوادنية سيتم توفير 40 ألف طن شهريا متبقية من تعاقد سابق مع الشركة.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة قال أنه لدينا تعاقد على شراء 11 ألف طن دواجن وجاري التوريد بالاضافة الى طرح 180 ألف طن سكر معبآ و60 ألف طن كرتونة زيت و25 ألف طن دقيق ، بالاضافة الى 20 ألف طن مكرونة ، و 5 آلاف كرتونة مسلى طبيعي و80 ألف كرتونة مسلى صناعي.

وأكد المصيلحي انه سيتم تكثيف عمليات الرقابة خلال أيام العيد مشيرا إلى تشكيل لجان للمرور صباحا ومساء على كافة الوحدات والمنافذ من مخابز وجمعيات والبداليين التموييين ومحطات البنزين والسولار ومنافذ توزيع اسطونات الغاز.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على مجمع الألفي التابع للشركة العامة لتجارة الجملة بحضور أحمد كمال متحدث وزارة التموين والتجارة الداخلية ، و عادل عبدالعزيز العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة ، و صادق الضلع رئيس قطاع التجزئة بالشركة العامة لتجارة الجملة ، و محمد فتحي مدير مجمع الألفي التابع للشركة ، و رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية.