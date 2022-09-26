«العامة لتجارة الجملة»: طرح 1500 علبة حلاوة المولد في كل فرع

أعلن اللواء خالد عبدالله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء طرح علب حلوى المولد في فروع دلتا ماركت التابعة للعامة لتجارة الجملة، وذلك تزامناً مع مولد النبوي الشريف.

وقال عبدالله، إنه يتم طرح كميات ضخمة من حلوى المولد في جميع الفروع الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي يصل عددها إلى 1300 منفذ على مستوى الجمهورية.

من جانبه قال عادل عبدالعزيز العضو المنتدب للشؤون التجارية بالشركة العامة لتجارة الجملة، إنه تم ضخ 1500 علبة حلوي مولد في فرع دلتا ماركت الألفي، إضافة إلي ضخ كميات مماثلة في باقي الفروع التابعة للشركة والتي يصل عددها إلى 450 فرعا.

وأضاف عبدالعزيز أنه يتم طرح حلوى المولد بأسعار أقل من السوق المحلية بنسبة تصل إلي 25٪، حيث يتم طرح علبة 1 كيلو بسعر 65 جنيها، وعلبة 2 كيلو مشكل بسعر 135 جنيها، وعلبة 3 كيلو مشكلة بسعر 220 جنيها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على منفذ الألفي التابع للشركة العامة لتجارة الجملة في وسط البلد بالقاهرة، بمشاركة رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين ومسؤولي الشركة.

كان قد تلقي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية تقريراً من الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية حول طرح حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات ‏الاستهلاكية التابعة لها، والتي يصل عددها إلى 1300 مجمع.

وأفاد التقرير الوارد إلى بضخ كميات كبيرة من حلوى ‏المولد بأسعار تبدأ من 65 جنيها للكيلو الواحد، و145 جنيها ‏للعبوة زنة 2 كجم، و 230 جنيها للعبوة زنة 3 كجم.

وأشار ‏التقرير الوارد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى أنه يتم ‏ضخ كميات كبيرة من حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية ‏لتلبية احتياجات المواطنين منها بهذه المناسبة.

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، ومعاون الوزير بأن المصيلحي وجه ‏الشركة القابضة بضرورة توفير حلوى المولد بجودة عالية ‏للمواطنين.

وأكد أن الشركة القابضة تواصل طرحها للكثير من ‏السلع الغذائية أيضا بتخفيضات تصل إلى 25% بالمجمعات الاستهلاكية عن السوق ‏الخارجية.