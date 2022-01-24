اقتصاد وأسواق

العامة لتجارة الجملة : طرح سلع المنظومة لـ 2079 منفذ تمويني في الغربية

فروع الشركة في محافظة الغربية يصل إلى 25 فرعا بالإضافة إلى الملحقات والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 100 ملحق
محمد مجدي 8:20 م, الأثنين, 24 يناير 22 8:20 م, الأثنين, 24 يناير 22

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قال المهندس عادل عبدالعزيز ، العضو المنتدب للشؤون التجارية بالشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية ، إن الشركة تقوم بطرح السلع التموينية في محافظة الغربية لنحو 2079 منفذ تمويني، منقسمين إلى 1323 بقال تمويني ، و274 منفذ جمعيتي على مستوى المحافظة .

وأضاف عبدالعزيز خلال جولة تفقدية على مخزن شبشير للجملة التابع للشركة في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، أن قيمة الربط السلعي للمنافذ التموينية يصل إلى 170 مليون جنيه شهريًا ، وذلك يتم بشكل دوري على مدار الشهر .

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وشارك في الجولة كل من رمضان الشحات مدير المركز الاعلامي لوزارة التموين ، و المهندس حسين عامر رئيس القطاع التجاري بالشركة العامة لتجارة الجملة، ومحمد أبوهاشم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في الغربية .

من جهته قال المهندس حسين عامر رئيس القطاع التجاري بالشركة العامة لتجارة الجملة أن عدد فروع الشركة في محافظة الغربية يصل إلي 25 فرع بالاضافة الي الملحقات والتي يصل عددها إلي ما يقرب من 100 ملحق “مخزن” ، والذي يوفر السلع التموينية للمنافذ التي تقوم بطرح السلع لحاملي البطاقات التموينية .

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كان اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، قال في تصريحات سابقة أنه بناءً على توجيهات وزير التموين يتم توفير مخزون استراتيجي، من كل الأصناف الموجودة فى المنظومة التموينية لـ 6 أشهر في بعض السلع التموينية.

وقال عبدالله إن فرع الغربية لتجارة الجملة الذى يعد أحد فروع الشركة العامة، لديه 32 سلعة من المنظومة التموينية، بكميات تكفي لمدة من شهرين إلى 3 أشهر.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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