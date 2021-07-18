العامة لتجارة الجملة: ضخ 10 آلاف ذبيحة سوداني خلال عيد الأضحى

قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتكثيف المعروض من اللحوم الطازجة والمجمدة والسلع بأنواعها ، استعدادًا لعيد الأضحي ، وفقا لتاكيدات المهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشئون التجارية والمناطق بالشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للقابضة .

وقال عبد العزيز للمال أن اللحوم السودانية تعتبر لحوم بلدية لأنه يتم وضعها بالمحاجر فى توشكى، ويتم تغيير المرعى الخاص بها، والذى بدورها تتحول إلى بلدية، وجودتها تنافس اللحوم البلدية، حيث أن سعرها 85 جنيه بينما اللحوم البلدية سعرها من 130 إلى 140 جنيه للكيلو .

وأضاف عبد العزيز أن أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية، تنخفض عن اسعار السوق المحلية من 15٪ إلى 25% وذلك في مختلف السلع .

واشار الي أنه تم توفير نحو 10 آلاف ذبيحة سوداني وذلك لطرحها خلال أيام عيد الأضحى ، موضحا أن معدلات الاستلام فى دلتا ماركت، في المتوسط اليومي من 80 إلى 100 عجل سوداني، بالإضافة إلى 150 خروف مذبوح ومبرد يوميا .

ولفت عبد العزيز الي أنه يتم طرح اللحوم في نحو 116 منفذ تابع للشركة العامة لتجارة الجملة والمنتشرة في 16 محافظة على مستوي الجمهورية ، مؤكدا على توافر اللحوم الطازجة السوداني، والمجمدة البرازيلي .

وقال أنه تم مضاعفة كميات السلع الأساسية التي يتم طرحها وذلك لتوفيرها للمستهلكين خلال أيام عيد الأضحى ، حيث أن السكر لمدة 5 اشهر ونصف ، و الزيت يكفي حتي شهرين و نصف .

وأشار إلي أنن معدلات صرف السلع التموينية لشهر يوليو الجاري تخطت نسبة 80% ، وبالنسبة لشهر أغسطس سيبدأ صرف السلع لبقالي التمويني بداية من يوم 27 يوليو عبر فروع الشركة العامة فى 16 محافظة .