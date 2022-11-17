«العامة لتجارة الجملة» تنهى ميكنة فروعها وربطها بالحاسب الآلى قبل ختام 2022/ 2023

أكد صبحى المزين، رئيس قطاع المناطق بالشركة العامة لتجارة الجملة فى تصريحات لـ«المال»، أنه جارٍ تنفيذ مشروع ربط جميع فروع الشركة البالغ عددها 258 فرعًا، والموزعة على 16 محافظة، بمنظومة الحاسب الآلى، بشكل مكثف ، ومن المستهدف إنهاؤه قبل ختام العام المالى الحالى 2022/ 2023.

وأوضح المزين، أن منظومة الحاسب الآلى التى يتم العمل عليها حاليًا لربط الفروع التابعة بإلإدارة العامة للشركة، ستشمل أيضَا بدالى التموين ومنافذ جمعيتى الذين يحصلون على المقررات التموينية والتى يتم صرفها للمواطنين من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة.

يذكر أن الشركة العامة لتجارة الجملة تقوم بتوزيع السلع التموينية، من خلال فروع التجزئة التابعة لها، إضافة إلى 13 ألف بدال التموين و5 آلاف منفذ جمعيتى.

وأشار المزين، إلى أن ربط فروع مخازن الجملة وبدالى التموين ومنافذ جمعيتى بمنظومة الحاسب الآلى، تستطيع الشركة من خلاله التعرف على السلع التى يحتاج إليها المنفذ التموينى قبل نفادها، وبذلك يتم توجيه المخزن بصرف تلك السلع فى أسرع وقت.

يشار إلى الشركة العامة لتجارة الجملة تقوم بتغطية 16 محافظة على مستوى الجمورية، من خلال صرف السلع التموينية لحاملى البطاقات التموينية، إضافة إلى السلع الحرة من خلال فروع «دلتا ماركت» التابعة لها.

ويتبع الشركة 258 فرع فى محافظات شمال سيناء، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والغربية، والشرقية، ومطروح، والبحيرة، والإسكندرية، والقليوبية، والقاهرة.

وعلى صعيد آخر كشفت مصادر مطلعة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«المال»، أنه يتم حاليًا تطوير فرع جملة السويس 1، التابع للشركة العامة لتجارة الجملة فى محافظة السويس، ومن المقرر أن يتم الإنتهاء من عمليات التطوير قبل نهاية 2022، بتكلفة مالية تتخطى 2 مليون جنيه.

وأوضحت المصادر، أن الشركة العامة لتجارة الجملة تتواجد فى محافظة السويس عبر 2 فرع جملة السويس 1، السويس 2، يتبعها 2 ملحق «مخزن»، إضافة إلى 4 مخازن استراتيجية مساحة المخزن الواحد من 3 إلى 4 آلاف متر مربع.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت منتصف العام الماضى، تطبيق ميكنة قواعد بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع التابعة لها، وجارى الانتهاء من تنفيذ مشروع ميكنة أعمال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمجمعات الاستهلاكية وهى النيل والاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة.

كما تم التنفيذ الميكنة لـ881 مجمعًا استهلاكيًا، و515 مخزنًا بإجمالى 1396 موقعًا، وذلك بتكلفة قدرها 52 مليون دولار، بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع فى الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط، لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة، ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفعالية من خلال نظام معلومات متكامل يحقق الانضباط فى توزيع السلع الغذائية بأسلوب محكم بالمخازن ومنافذ البيع والتوزيع يوفر لمتخذى القرار كل التقارير الخاصة بعمليات الشراء ومراقبة المخزون.