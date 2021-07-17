اقتصاد وأسواق

«العامة لتجارة الجملة» تكشف عن خطتها استعدادا لعيد الأضحى (صور)

سعر كيلو اللحوم السوداني 85 جنيها
محمد مجدي 3:56 م, السبت, 17 يوليو 21 3:56 م, السبت, 17 يوليو 21

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أكد المهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشئون التجارية للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين أنه تم وضع خطة استعدادًا لموسم العيد الأضحى المبارك .

وقال عبد العزيز لـ”المال” خلال جوله تفقدية اليوم على منفذ دلتا ماركت فرع الألفي التابع للشركة إن الخطة هي زيادة السلع الأساسية خاصة السكر، والزيت، والأرز، والدقيق، بكميات إضافية خلال فترة العيد، وبأسعار تنافسية عن سعر السوق، والتى تتراوح ما بين 15 إلى 25%.

وأضاف عبدالعزيز أن سعر كيلو اللحوم السوداني 85 جنيها، وهو سعر ثابت منذ 6 سنوات، واللحوم البرازيلي المجمدة 65 جنيها، والضأن 95 جنيها ، والداوجن بسعر 37 جنيها للكيلو الواحد .

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وتابع أنه تم تخصيص أماكن للشوادر الخاصة بالخرفان الحية، التابعة للشركة القابضة، حيث أنه يوجد 7 شركات وقد خصصت 39 شادرا على مستوى الجمهورية، وكل شركة تقيم من 6 إلى 7 شوادر فى مختلف المحافظات والمنافذ الخاصة بها.

شارك في الجولة التفقدية رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين ، ومحمد عز المتحدث باسم الشركة العامة لتجارة الجملة وهدي محمد مدير عام الاحتياجات والتوزيع بالشركة .

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وأكد محمد عز المتحدث الرسمي باسم الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن فروع الشركة تعمل خلال أول 3 أيام عيد الأضحى، وذلك بكامل قوتها مع زيادة كميات السلع التي يتم ضخها بنحو 3 أضعاف ما يتم ضخه في الأيام العادية .

وقالت هدى محمد مدير عام الاحتياجات والتوزيع بالشركة العامة لتجارة الجملة إنه يتم ضخ جميع اللحوم المجمدة والطازجة والخراف في فروع الشركة المنتشرة في 16 محافظة على مستوي الجمهورية .

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وأضافت أن فروع الشركة تعمل خلال أيام العيد من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 5 مساء، كما أن بعض الفروع تعمل على فترتين صباحية ومسائية حتي الساعة 11 مساء .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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