«العامة لتجارة الجملة» : التعاقد على 6300 كرتونة بيض لطرحها في 1300 فرع

تم طرح عدد كبير من البيض بأسعار مخفضة في الفروع التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة وذلك بسعر 49 جنيها

أكد المهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشئون التجارية للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم طرح عدد كبير من البيض بأسعار مخفضة في الفروع التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة ، وذلك بسعر 49 جنيها.

وقال عبدالعزيز خلال جولة على مجمع دلتا ماركت فرع الألفي التابع للشركة العامة لتجارة الجملة، إنه تم توريد 6300 كرتونة بيض أبيض وذلك بعدد 30 بيضة للكرتونة الواحدة ، وذلك كدفعة أولى يتم طرحها في فروع الشركة البالغ عددها 1300 فرع على مستوى الجمهورية.

وأضاف عبدالعزيز، أنه طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد منتجي الدواجن يتم توريد البيض الأبيض لصالح منافذ التموين بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع سعر بيع كرتونة البيض في السوق المحلية.

وأوضح أن كرتونة البيض التي يتم طرحها في منافذ التموين يتراوح وزنها من 1 كيلو إلي 850 جراما وهو الوزن المناسب لكرتونة البيض، حيث تباع مثيلتها في السوق المحلية بسعر 55 جنيها ، بينما تباع في منافذ التموين بسعر 49 جنيهًا.

وفي نفس السياق مازالت الشركة المصرية لتجارة الجملة تقوم بطرح البيض الأبيض للمستهلك بسعر 49 جنيهًا ، حيث تم التعاقد على طرح عدد 6 آلاف كرتونة بيض بفروع الشركة في 12 محافظة.

وشارك في الجولة التفقدية رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية والمهندس حسين عامر رئيس القطاع التجاري بالشركة العامة لتجارة الجملة.