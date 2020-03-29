جدول رحلات "العال" سيظل فارغا حتى 4 أبريل، وستوقف العال جميع العمليات التجارية ، والرحلات المجدولة.

تستمر شركة “العال” الإسرائيلية في تقليص نشاطها من خلال الإستغناء عن 95٪ من موظفيها منذ بداية تفشي فيروس كورونا والبالغ عددهم 6360 موظفًا ليكون عدد العامين بها حتي الآن حوالي 300 موظف.

وقال موقع “جلوبس” الإقتصادي الإسرائيلي إن جدول رحلات “العال” سيظل فارغا حتى 4 أبريل، وستوقف العال جميع العمليات التجارية ، والرحلات المجدولة.

وتتطلع إدارة شركة “العال” إلى المضي قدمًا في العالم ، حيث أعلنت العديد من الحكومات بالفعل أنها ستدعم شركاتها الجوية، من بينها الولايات المتحدة ، التي تعهدت بتقديم 58 مليار دولار لمساعدة شركات الطيران الخاصة بها.

62 إصابة في صفوف جيش الإحتلال الإسرائيلي بفيروس كورونا

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن 62 جنديًا إسرائيليًا أصيبوا حتى الآن بفيروس كورونا ، وجميعهم في حالة خفيفة.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائلي “نفتالي بينيت” الليلة أنه وقع على تخصيص 700 جندي لمساعدة الشرطة في القضاء علي الفيروس، بالإضافة إلي أكثر من 200 ضابط احتياطي من وحدة مساعدة الجيش التابعة لقيادة الجبهة الداخلية تم تجنيدهم للمساعدة في كبح انتشار الفيروس.