انحفض سهم العال إلي ​​8٪ وتوقعت الشركة أن يكون التأثير السلبي الفعلي على إيرادات يناير-أبريل 70-90 مليون دولار

توقعت شركة “العال” الإسرائيلية أن يتراوح انخفاض إيراداتها في الفترة من يناير إلى أبريل 2020 بسبب فيروس كورونا بين 140 و 150 مليون دولار، منها 80 إلى 90 مليون دولار في انخفاض القيمة سيتم تسجيلها في تقارير الربع الأول.

وانحفض سهم العال إلي ​​8٪، وتوقعت الشركة أن يكون التأثير السلبي الفعلي على إيرادات يناير-أبريل 70 – 90 مليون دولار.

وتراجعت حصة شركة العال ظهر اليوم في بورصة تل أبيب بأكثر من 8٪ في يوم إجمالي الانخفاضات الحادة.. وفقا لصحيفة “كالكاليست” المتخصصة في الشأن الإقتصادي الإسرائيلى.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء أمس السبت، الكشف عن أربع حالات جديدة مصابة بفايروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين في إسرائيل إلى 25 حالة.

80 ألف إسرائيلي بالحجز الصحي لمدة أسبوعين

وذكرت القناة الثانية العبرية، اليوم الأحد، أن وزارة الصحة الإسرائيلية، كشفت عن أربع حالات جديدة مصابة بالكورونا، من بين المسافرين الذين عادوا مؤخرا من رحلات سياحية في أوروبا.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن حوالي 80 ألف إسرائيلي يتواجدون حاليا بالعزل الصحي، لمدة أسبوعين، ضمن إجراءات الفحص الإجباري، لضمان خلوهم من الفيروس.

نتنياهو ينشئ صندوقا لتعويض الشركات المتضررة من كورونا



وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد عن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من فيروس كورونا.

وقال نتنياهو وفق القناة 7 العبرية، إن إسرائيل ستنشئ صندوقًا بقيمة 4 مليارات شيكل لمساعدة الشركات التي تأثرت ماليًا من انتشار كورونا.