إذا سمحت السعودية للطائرات الإسرائيلية بالعبور إلى الإمارات، ستقوم "العال" برحلات شحن مباشرة من إسرائيل إلى الإمارات

أعلن قسم الشحن الجوي فى شركة “العال” الإسرائيلية للطيران اليوم الخميس أنه سيبدأ في إصدار رحلات شحن من إسرائيل إلى دبي في الإمارات خلال أسبوعين، التي ستتم على متن طائرة بوينج 747 مستأجرة من قبل شركة “أمريكان أطلس إير”، وقال مدير قسم الشحن لدي الشركة “رونين شابيرا”: “قمنا بتعيين ممثل نيابة عنا في دبي لرعاية العملاء، وتحركنا بسرعة من أجل ذلك للدخول إلى التاريخ”.

وستنطلق الرحلة الأولى على الخط ، وفقًا لجدول الرحلات المخطط لها ، في 16 سبتمبر وستتضمن منتجات زراعية عالية التقنية، وتعتزم الشركة تشغيل الخط على أساس أسبوعي كل يوم أربعاء.

وقال رونين شابيرا ، مدير قسم الشحن في شركة العال ، لـ”يديعوت أحرونوت””أردنا أيضًا أن نشعر بدخولنا التاريخ”، لقد قمنا بتعيين ممثلنا في دبي الذي بدأ بالفعل نشاطًا تجاريًا هناك.”

لذلك اتفقنا بسرعة منذ اليوم الذي أعلنا فيه الاتفاق، وحاولنا تشغيل هذه الرحلة، وننتظر أسبوعين للحصول على الموافقات.

وأضاف شابيرا أن “الطائرات ستقلع من مطار بن جوريون وتتوقف في “لييج” حيث ستفرغ البضائع إلى أوروبا ومن هناك ستنضاف مع البضائع الأخرى من أوروبا إلى الإمارات”.

وتابع إن هذه الرحلة هي بداية عمل جديد، وكلما أسرعنا ، سنكون قادرين على الوصول إلى المزيد من الأسواق المفتوحة مع دول الشرق الأ,سط.

وأضاف : ليس لدي شك في أن رحلات الشحن من إسرائيل إلى دبي ستكون جديرة بالاهتمام ، والسؤال الوحيد هو متى.

وقال إذا سمح السعوديون للطائرات الإسرائيلية بالعبور إلى الإمارات ، كما ذكر أمس، فقد تفكر شركة “العال” في القيام برحلات شحن مباشرة من إسرائيل إلى الإمارات حسب الطلب.