«العالية للاستثمار الزراعى» تخطط لزراعة 1200 فدان بالقمح فى الوادى الجديد

تستهدف شركة العالية للاستثمار الزراعى بدء زراعة 1200 فدان بالقمح فى محافظة الوادى الجديد خلال الأسبوع المقبل بزيادة 200 فدان مقارنة مع العام الماضى، تماشيا مع سياسة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية المختلفة.

وكشف المهندس محمد عبيد مدير عام الشركة أن تكلفة استصلاح الفدان فى الوادى الجديد تصل إلى 35 ألف جنيه فى أول موسم تنخفض إلى 10 آلاف فدان خلال المواسم التالية.

وقال عبيد فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن تكلفة الاستصلاح تنقسم إلى 12 ألف جنيه تكلفة إقامة شبكة الرى بالتنقيط، و8 آلاف جنيه للبئر، و10 آلاف جنيه للطاقة الشمسية، و5 الآف جنيه مصروفات معدات زراعية ومصروفات أخرى، لافتًا إلى أنه سيتم استيراد معدات من الخارج بقيمة 20 مليون جنيه للتوسع فى مساحة القمح والذرة فى المزرعة التابعة للشركة بالمحافظة.

وأضاف عبيد أنه سيتم تحويل استراتيجية عمل الشركة، حيث سيتم توجيه نسبة %60 من إنتاج الشركة للسوق المحلية بدلا من %30 النسبة المعمول بها حاليًا، على أن يتم تصدير نحو %40 من الإنتاج للأسواق الخارجية، بدلا من %70 حاليًا.

يذكر أنه تم تأسيس شركة العالية الزراعية فى 2017، برأس مال مدفوع 10 ملايين جنيه، وهى تابعة لمجموعة عبيد للمقاولات والتجارة.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة زراعة 600 فدان فى محافظة الوادى الجديد، بالمحاصيل الطبية والعطرية منها 200 فدان ريحان، و200 فدان نعناع برى، و200 فدان نعناع فلفلى، مشيرًا إلى أن قيادات المحافظة ساهمت بشكل ملحوظ فى جذب شركات القطاع الخاص، وفتح مجال الاستثمار الزراعى.

وأوضح أن تكلفة الاستصلاح ترتبط بدرجة وجود أرض ممهدة عبر أجهزة الرى المحورى أو الرى السطحى، مشيرا إلى أن تكلفة الفدان تقفز إلى 200 ألف جنيه عند قيام الدولة باستزراعه نظرا لاحتساب تكلفة الطرق وشبكة الاتصالات والرى والكهرباء وغيرها.

ولفت إلى أن الوادى الجديد محافظة زراعية وسياحية، وتسخر استتشاريين لمساعدة الشركات لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك وزارة الزراعة فضلا عن كوادر الشركة من المهندسين والفنيين.

ويرى عبيد أن محافظة الوادى الجديد فى حاجة إلى إعادة تشغيل خط السكة الحديد القديم أو إقامة خط جديد يوصل بين الوادى الجديد وأبوسمبل فى أسوان، مع ضرورة إقامة خطوط طيران جديدة وكذلك شبكات نقل برى.

وكشف أن بعض المزارعين يقوم ببيع فدان من أرضه القديمة فى الدلتا ويشترى 5 أفدنة فى الوادى الجديد بقيمة تصل إلى مليون جنيه، ولكن فى ظل ارتفاع أسعار التكلفة الزراعية ستصبح مهمة الشركات الكبيرة أسرع وأسهل فى تحقيق التنمية المتكاملة فى هذه المناطق النائية.