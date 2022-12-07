«العالية الزراعية» تتبنى خطة توسعية لزيادة استثماراتها إلى 350 مليون جنيه

تتبنى شركة العالية للاستثمار الزراعى خطة توسعية من 3 محاور لزيادة استثمارتها من 150 مليون جنيه حاليا إلى 350 مليونا خلال 3 أعوام مقبلة.

كشف المهندس محمد عبيد، مدير عام الشركة فى حواره مع «المال»، عن وجود قطعتى أرض تابعتين سيتم تنفيذ الاستثمارات وإقامة التوسعات الجديدة عليهما، الأولى بواحة الفرافرة على مساحة 2200 فدان، والثانية فى توشكى على المفيض رقم 5 بمساحة 3500 فدان، ليصل المجموع إلى 5700 فدان شاملة الأرض المزروعة والمستهدف استزراعها .

وأفاد عبيد بأن ما تم زراعته وإستصلاحه فى المنطقتين منذ 2019 يبلغ 2500 فدان حاليا،وجارى إستكمال زراعة بقية المساحات البالغة 3200 فدان،طبقا لخطة التوسع كما تتوزع مصادر التمويل لتنفيذ التوسعات بين مصادر ذاتية وأخرى عبر تسهيلات مالية من البنك الزراعى وسيتم زراعة المساحات المتبقية بالمحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية.

وطبقا لمدير شركة «العالية الزراعية» فإن شركته تندرج تحت الشركات العائلية، حيث تتبع مجموعة «عبيد» للمقاولات والتجارة التى تمتلك ذراعا للإنشاءات، وشركة أخرى للاستيراد والتصدير، فيما تم تأسيس المجموعة فى عام 2000 بواسطة محمود عبيد، وشركة العالية الزراعية فى 2017 بواسطة الابن محمد محمود عبيد.

وأكد «عبيد» أن بداية دخول «مجموعة عبيد للتجارة والمقاولات» إلى المجال الزراعى كان فى 2017، وهى الشركة الأم لـ«عالية الزراعية»، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى للتوسع تشمل استكمال زراعة باقى المساحات الخالية بالقمح والذرة والبرسيم الحجازي، وتأسيس مشروع للإنتاج الحيوانى المخصصة للتسمين بتوشكي.

ونوه «عبيد» بأن المرحلة الثانية تشمل استصلاح 600 فدان وزراعتها بالنباتات الطبية والعطرية فى الفرافرة نظرا لقربها من القاهرة والعمالة؛ والمرحلة الثالثة هى إقامة وحدة لإنتاج مستحضرات ومواد التجميل.

وأوضح مدير عام الشركة أن شق الاستثمار الحيوانى من الممكن أن تصل استثماراته إلى 50 مليون جنيه من خلال مزرعة الغنم البرقى والرحماني، وكذلك الإبل وبقر التسمين، بعد إتمام الخطة.

وأضاف مدير عام شركة العالية أن رأس المال المدفوع عند التأسيس كان 10 ملايين جنيه، ولكن سيتم رفعه إلى 30 مليونا خلال الفترة المقبلة بعد التقدم بطلب لهيئة الاستثمار.

وأكد أن مساحة القمح المزروعة خلال الموسم الماضى حتى (مايو 2022) سجلت 1000 فدان، ومن المستهدف الوصول بمساحته إلى 1200 فدان خلال الموسم المقبل.

وأشار إلى أنه تم توريد 16800 إردب قمح لصالح الحكومة مزروعة على مساحة 800 فدان بإنتاجية 21 إردبا للفدان، لافتا إلى أنه يتم رى القمح عبر «البيفوت» وباستخدام الميكنة الزراعية مثل «الكومبين» وغيرها.

وأوضح «عبيد» أنه يتم حاليا بناء إنشاءات مزرعة الإنتاج الحيوانى فى منطقة توشكى ضمن المرحلة الأولى من التوسعات، حيث سيتم البدء بـ3000 رأس من الأغنام البرقى والرحمانى، مشيرا إلى أنه سيتم التوسع أيضا فى الأغنام خلال الفترة المقبلة بعد الوصول للجيلين الثانى والثالث، فضلا عن خطط أخرى لتوطين أبقار التسمين.

وأفاد عبيد بأنه جار استكمال الدراسات الفنية واحتياجات الأسواق المصرية من الإبل ويتم حاليا إجراء مقارنة بين سلالات الجمال السودانية أو المصرية التى سيتم الاستعانة بها خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن تكلفة تزويد المشروع بالميكنة سجلت حتى الآن 40 مليونا منذ 2017 كما سيتم رفعها إلى 60 مليون جنيه خلال مدة الخطة لشراء آلات إضافية تغطى مستلزمات الاستزراع الجديد.

وأوضح عبيد أنه يوجد لدى الشركة 6 جرارات زراعية تتراوح قدراتها بين 80 إلى 200 حصان لصنف «جونديه» ومكبسين من نوع «كلاس»، وعدد من المحاريث ومعدات البرسيم الحجازى المختلفة.

ولفت إلى أن حجم أعمال الشركة للسوق المحلية والتصدير سجل خلال العام الماضى 2021 نحو 40 مليون جنيه وتشمل مبيعات القمح والنباتات العطيرة.

وكشف أن أبرز الصادرات خلال العام الماضى هى النعناع الفلفلى والنعناع البرى والريحان، لألمانيا وإنجلترا وكذلك تم توريد كميات كبيرة من القمح لمنظومة التوريد الحكومية وفى السابق تم تصدير كميات من البرسيم الحجازى قبل أن يتم تحويلها للسوق المحلية.

وأوضح أنه يوجد مخطط لشركته للتوسع فى التمور المصرية مثل «السيوي» و«الصعيدى» التى تتحمل المناخ الصحراوى فى الفرافرة وتنتج بشكل اقتصادى فى هذه المناطق حيث تدر النخلة 200 كجم بدلا من 70 فدانا من الأنواع الجديدة الأخرى.

وأشار إلى أنه طبقا لاستراتيجية الشركة فيتم مواكبة اتجاهات الدولة واقتحامها وهو ما حدث عند تأسيسها فى 2017 حيث كان هناك تركيز من القيادة السياسية للملف الزراعى ظهر فى إطلاق مشروعات عملاقة مثل توشكى والدلتا الجديدة ومستقبل مصر والـ 1.5 مليون فدان، حيث ستقفز مساحات الزراعة بمصر بنحو 3 ملايين فدان قريبا تضاف إلى الرقعة الحالية.

وألمح عبيد إلى أن الشركة أيضا لاحظت اهتمام القيادة السياسية بالتوسع فى الإنتاج الحيوانى حيث تقرر تدشين مزرعة الشركة بتوشكى ولكن سيتم البدء بمواشى التسمين حاليا مع انتهاء الدراسات قبل قطعان الألبان لبعد المسافة.

وأوضح مدير عام الشركة أن من بين أسباب اقتحام سوق اللحوم النقص الحاد فى وجود الأغنام فى مصر، واستيراد كميات كبيرة منها بمستوى أكثر من الحيونات الكبيرة، مشيرا إلى أن شركته وضعت خطة استثمار طويلة الأجل لتوطين السلالات فى هذه البيئات الصحراوية وبالتالى يتم الاعتماد على البدائل المحلية من الأعلاف وهى البرسيم الحجازى والذرة أكثر من العلف المركز المستورد.

وأضاف أن الخامات المستوردة قد ترهق ميزانية الشركة وبالتالى يتم الاعتماد على البروتين الأخضر المحلى مثل السيلاج والبرسيم الحجازى وغيرها من البدائل المحلية ورغم أن نسبة التحويل أبطأ ولكن هدف الاستثمار طويل الأجل.

وألمح إلى أن عدد الاغنام فى مصر قليل مقارنة بالاستهلاك وعدد السكان ومقارنة بنسبة الجاموس، مشيرا إلى أن الشركة تنوى إنتاج والمحافظة وانتخاب سلالات من الأغنام البرقى نظرا للمخاطر التى تواجه الاصناف المحلية، واختفاء أصول هذه السلالات من الدولة خاصة نوع البرقى.

وذكر عبيد أن البرسيم الحجازى يستمرعدة سنوات فى الارض بينما يتم التدوير بين محصولى القمح والذرة على مدار العام فى غالبية المساحة، مشيرا إلى أن الشركة اتجهت للمحاصيل الاستراتيجية نظرا للظروف السابقة التى طرأت على خطوط النقل الدولى من توقف وتذبذب الدولار وكذلك المشكلات فى أوربا وبات تسويقها فى مصر اكثر ربحية من غيرها.

وأوضح أن تكلفة زراعة فدان القمح السنوية لا تتجاوز 10 آلاف جنيه نظرا لتوافر المعدات مثل الجرارات والكومبين والسطارات وغيرها، وكذلك مكابس البرسيم وهناك انخفاض عام فى تكاليف الزراعة لدى الشركة لأنها تعتمد على مفهوم الزراعة الآلية التى تعمل على زيادة الإنتاجية أيضا.

وكشف عبيد أن الشركة تستفيد من الإعفاءات الضريبية التى تشملها هذه المناطق لتشجيع اقتحامها طبقا لقانون الاستثمار.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الـ8 الماضية تم تذليل عدد من التحديات التى تشمل صعوبة الحصول على الأرض وتسجيلها، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشمل ظهور تحديات جديدة مثل ارتفاع المعدات المستوردة وكذلك أسعار المبيدات.

وكشف أن شركته تعاقدت مع إدارة التقاوى بالوزارة لزراعة 250 فدان تقاوى قمح (عدد 2 بيفوت) حيث يتم تسليم التقاوى البذور «الجدود» لكى يتم استزراعها فى أرض الشركة وتتحول بعد ذلك إلى تقاوى «أمهات».

وأشار إلى أن منظومة الاستثمار فى الشركة تقدم حلولا لاستثمار طويل الأجل من خلال زراعة المحاصيل الطبية والعطرية حيث يتم البدء بزراعة مساحات صغيرة فى البداية قبل أن يتم التوسع فيها بعد ذلك ويتم حاليا زراعة 3 محاصيل طبية وعطرية مع إضافة أنواع أخرى مثل البردقوش والحبة السوداء والكاموميل والشيح.

ولفت إلى أن شركة العالية تنتج محاصيل طبية وعطرية «أورجانيك» أو محاصيل عضوية لسهولة نفاذها إلى أوربا وأمريكا، موضحا أن هناك استثمارات صينية قائمة على الخامات المصرية حاليا وتعاد مرة أخرى إلينا بـ10 أضعاف سعر الخام.

وأكد أن سعر طن النعناع بـ45 ألف جنيه، والريحان بـ22 ألف جنيه وينتج الفدان ما بين 3 أرباع الطن إلى طن واحد منتجات جافة .

وألمح إلى أن شركة العالية للاستثمار الزراعى هى أول شركة تقتحم مفيض توشكى رقم 5 والمسمى بمفيض باريس خلال 2020 ثم تلاها باقى الأسماء.

وأفاد أن الشركة تقوم بتوفير التقاوى لوزارة الزراعة بسعر أكبر من التوريد لشركة الصوامع التموينية بـ200 جنيه فى الإردب حيث يتم بيع الإردب كتقاوى بـ1200 جنيه بينما إردب القمح المخصص لهيئة السلع التموينية بـ1000 جنيه فقط.

وأضاف أن التحدى الباقى فى الوادى الجديد هو وجود استثمار «السمسرة الزراعية» وهو وجود شركات تقوم بإعادة بيع الأرض مرة أخرى بعد تفتيتها بما يرفع من تكلفة الزراعة بنحو عشرة أضعاف مقارنة بالشركات الكبرى.

وأفاد بأنه مع ارتفاع الدولار فى السوق أعادت الشركة إحياء خطة استزراع المحاصيل الطبية والعطرية مرة أخرى، قائلا: «رغم ذلك سنستمر فى توجهاتنا فى تخصيص 60% من منتجاتنا للسوق المحلية و%40 للتصدير، مقارنة بـ%30 و%70 قبل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية».

وألمح إلى أنه تم رفع سعر توريد إردب القمح من 640 جنيها إلى 1000 جنيه خلال الموسم المقبل مشيرا إلى أنه رغم ربحية السوق التصديرية فإنها تبقى غير مضمونة بنسبة %100 كما تتطلب الزراعات الاستراتيجية معدات أقل والمصروفات أيضا، مع أنها تتساوى معها فى الربحية.