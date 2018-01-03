العالى للفنون المسرحية يشارك بـ6 عروض في مهرجان ذكي طليمات

سلوى عثمان يشارك المعهد العالي للفنون المسرحية، في فعاليات مهرجان المسرح العربي "ذكي طليمات"، في دورته الـ 35، والمقرر إقامته في فبراير 2018، من خلال 6 عروض مسرحية لـ 6 مخرجين من طلبة المعهد. العرض الأول للمخرج محمد كامل جيبسون، بمسرحية "كل يغني على ليلاه" مأخوذًا عن النص المسرحي "الأيام الم

سلوى عثمان

يشارك المعهد العالي للفنون المسرحية، في فعاليات مهرجان المسرح العربي “ذكي طليمات”، في دورته الـ 35، والمقرر إقامته في فبراير 2018، من خلال 6 عروض مسرحية لـ 6 مخرجين من طلبة المعهد.

العرض الأول للمخرج محمد كامل جيبسون، بمسرحية “كل يغني على ليلاه” مأخوذًا عن النص المسرحي “الأيام المخمورة” للراحل السوري سعد الله ونوس.

أما العرض الثاني فهو للمخرج بهاء الخطيب بمسرحية “أفراح القبة”، مأخوذًا عن رواية “أفراح القبة” للأديب المصري نجيب محفوظ.

والعرض الثالث هو مسرحية “دراما الشحاذين” للمؤلف الكويتي الدكتور بدر محارب، ومن إخراج محمد الرخ.

أما العرض الرابع فهو مسرحية “إنهم يعزفون” للمؤلف المصري محمود جمال الحديني، ومن إخراج عبد الله صابر

ويتنافس المخرج أحمد سعد والي بالعرض المسرحي “كاني وماني” للمؤلف الدكتور صالح سعد، والسادس عرض “رصد خان” للمؤلف والمخرج محمد علي.

يذكر أن الـ 6 عروض المشاركة في المهرجان من بين 32 عرضًا متقدمًا، بعدما اجتازوا مرحلتين من المشاهدة أمام لجنة التحكيم.