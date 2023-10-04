العالم يحتاج لـ 69 مليون معلم..«الإحصاء»: مدرس لكل 26 تلميذا في مصر

أفاد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، الذى يحتفل به يوم 5 أكتوبر من كل عام، أن العالم يحتاج لنحو 69 مليون معلم، فيما سجلت الإحصاءات المصرية أن معلما لكل 26 تلميذا خلال العام الدراسي 2022/2023.

وذكر التقرير أن اليوم العالمي للمعلم أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) منذ عام 1994 إحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة من منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو اعترافا من المجتمع الدولي بالدور الفعال للمعلم فى التنمية، ويتم الاحتفال هذا العام 2023 تحت شعار “المعلمون أساس إصلاح التعليم “.

المؤشرات العالمية:

تشير التقديرات العالمية إلى الحاجة إلى 69 مليون معلم من أجل التمكن من توفير التعليم الأساسي للجميع بحلول عام 2030، حيث إن المرحلة الابتدائية في حاجة إلى 24.4 مليون معلم، بينما المرحلة الثانوية تحتاج إلى 44.4 مليون معلم على مستوى العالم.

أهم المؤشرات المصرية:

سجلت أعداد المعلمين لمرحلة التعليم قبل الجامعي 1.099 مليون معلم (عام – فني – أزهر) ، إذ يقومون بالتدريس لنحو 28 مليون تلميذ خـلال عــام 2022/2023، مقابـل 1.143 مليون معلم خـلال عــام 2021/2022.

وبلغ عدد المعلمين بالتعليم العام 830.4 ألف معلم يقومون بالتدريس لعدد 23.244 مليون تلميذ عام 2022/2023 ،مقابل 856.7 ألف معلم بالتعليم العام يقومون بالتدريس لعدد 22.872 مليون تلميذ عام 2021/2022 .

كما سجلت أعداد المعلمين لمرحلة التعليم الفني نحو 128.4 ألف معلم بالتعليم الفني يقومون بالتدريس لعدد 2.250 مليون تلميذ عام 2022/2023 ،مقابل 135.3 ألف معلم بالتعليم الفني يقومون بالتدريس لعدد 2.191 مليون تلميذ عام 2021/2022.

140.4 ألف معلم بالتعليم الأزهري يقومون بالتدريس لعدد 2.536 مليون تلميذ خلال عام 2022/2023، مقابل 151 ألف معلم خلال عام 2021/2022.

التعليم ما قبل الابتدائي

وسجلت أعداد المعلمين فى مرحلة التعليم قبل الابتدائي نحو 63.2 ألف معلم منهم 59.4 ألف معلم بالتعليم العام، 3.8 آلاف بالتعليم الأزهري، يقومون بالتدريس لعدد 1.4 مليون تلميذ (منهم 1.2 مليون تلميذ بالتعليم العام، 188.1 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال عام 2022/2023.

كما بلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم 21 تلميذا بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة قنا العدد الأكبر حيث بلغ 38 تلميذا لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ 9 تلاميذ لكل معلم.



وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم 50 تلميذا بالتعليم الأزهري.

التعليم الابتدائي

بلغ عدد المعلمين لمرحلة التعليم الابتدائي 485.5 ألف معلم بالتعليم الابتدائي (منهم 419.3 ألف معلم بالتعليم العام، 66.2 ألف معلم بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 15.1 مليون تلميذ (منهم 13.7 مليون تلميذ بالتعليم العام، 1.4 مليون تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال عام 2022/2023.

كما بلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (33) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (43) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (9) تلاميذ لكل معلم، وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (22) تلميذا بالتعليم الأزهري.

التعليم الإعدادي

سجلت أعداد المعلمين فى التعليم الإعدادي نحو 275.2 ألف معلم، منهم 238.4 ألف معلم بالتعليم العام، 36.9 ألف معلم بالتعليم الأزهري، ويقومون بالتدريس لنحو 6.5 مليون تلميذ (منهم 6 مليون تلميذ بالتعليم العام، 505.2 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال عام 2022/2023.

متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم 25 تلميذا بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ 34 تلميذا لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ 7 تلاميذ لكل معلم، وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم 14 تلميذا بالتعليم الأزهري.

التعليم الثانوي

وسجلت أعداد المعلمين للمرحلة الثانوية 128.9 ألف معلم (منهم 96.2 ألف معلم بالتعليم الثانوي العام، 32.7 ألف معلم بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 2.5 مليون تلميذ (منهم 2.1 مليون تلميذ بالتعليم الثانوي العام، 402.2 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال عام 2022/2023.

كما سجل متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (22) تلميذا بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (31) تلميذا لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (6) تلاميذ لكل معلم، وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (12) تلميذا بالتعليم الأزهري.

التعليم الفني

بلغ عدد المعلمين بالتعليم الفني نحو 128.4 ألف معلم يقومون بالتدريس لعدد 2.3 مليون تلميذ خلال عام 2022/2023.

وسجل متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (18) تلميذا، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (40) تلميذا لكل معلم، بينما حققت محافظة شمال سيناء العدد الأقل وبلغ (7) تلاميذ لكل معلم.

وبلغت أعداد معلمي مرحلة التعليم المجتمعي والتربية الخاصة 7.7 ألف معلم يقومون بالتدريس بمدارس التعليم المجتمعي لعدد 141.5 ألف تلميذ خلال عام 2022/2023.

وسجل متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (18) تلميذا، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة مطروح العدد الأكبر حيث بلغ (70) تلميذا لكل معلم، بينما حققت محافظة جنوب سيناء العدد الأقل وبلغ (3) تلاميذ لكل معلم.

كما يقوم 9.5 ألف معلم بالتدريس بمــدارس التربيــة الخاصة لعدد 46.4 ألف تلميذ.

وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (5) تلاميذ، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الفيوم العدد الأكبر حيث بلغ (6) تلاميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (2) تلميذ لكل معلم.

التعليم المجتمعي أو مدرسة الفصل الواحد: هو نوع من التعليم يُوفَر لكل الأطفال (6-14) سنة الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي وخاصة للفتيات.