العالم يحبس أنفاسه.. الصين تحذر من تفشي خطير لفيروس كورونا مجددا

حذر المتحدث باسم الحكومة الصينية من العاصمة بكين تواجه تفشيا هائلا لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” مرتبطًا بإحدى الحانات كما بدأت مدينة شنغهاي المركز التجاري للبلاد فحوصات جماعية لاحتواء قفزة في حالات الإصابة مرتبطة بأحد صالونات تصفيف الشعر، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب تشديد جديد للقيود المفروضة لمكافحة كورونا في بكين منذ يوم الخميس الماضي، مع قيام منطقتين على الأقل منهما تشاويانج الأكثر اكتظاظا بالسكان بإغلاق بعض أماكن الترفيه بعد انتشار الفيروس في أحد الأحياء المزدحمة.

وأعلنت سلطات بكين بأن جميع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والبالغ عددها 61 التي تم اكتشافها في المدينة أمس الأول الجمعة في حانة هيفين سوبر ماركت بار أو كانت لها صلات بها.

وقال شو هيجيان المتحدث باسم حكومة بلدية بكين :”التفشي الآخير… متفجر بقوة بطبيعته وواسع النطاق”.

وقال مسئول في قطاع الصحة أمس السبت إن العاصمة بكين سجلت 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي وأنه تم اكتشاف جميع الحالات بين أفراد يخضعون بالفعل للعزل أو تحت المراقبة.

إصابات كورونا في الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية أمس السبت إن بر الصين الرئيسي سجل 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا منها 79 إصابة مصحوبة بأعراض و131 بلا أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 151 إصابة جديدة منها 45 إصابة مصحوبة بأعراض و106 دون أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة وبهذا تظل حصيلة الوفيات 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 224659 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

وسجلت العاصمة بكين 36 إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل سبع إصابات في اليوم السابق و25 إصابة محلية جديدة بلا أعراض إصابة واحدة في اليوم السابق.

وسجلت شنغهاي سبع إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل ست في اليوم السابق وتسع إصابات محلية جديدة بلا أعراض مقابل ست في اليوم السابق.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا “كوفيد-19” حول العالم ارتفعت إلى 534 مليونا و877 ألفا و986 إصابة.

وأفادت الجامعة – في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني أمس السبت – بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و308 آلاف و404 وفيات.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 85.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 31.4 مليون إصابة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 667 ألفا و960 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 524 ألفا و757 وفاة.