العالم بعد كورونا.. 50 صورة توثق “الفراغ الرهيب”

خلفت جائحة كورونا معالم شهيرة حول العالم بلا بشر بعد أن كانت لا تخلو منهم على مدار كل ساعات اليوم.
مع إجراءات تقييد السفر وحظر التجوال ومطالبة الناس بعدم ترك بيوتهم لمحاولة إبطاء انتشار الفيروس، تولدت صورة فريدة في الكون لم يكن متخيلا أن تلتقط.
بلا بشر.. ملاعب كرة القدم ومتاحف وكنائس ومساجد ومتنزهات وأماكن جذب شهيرة أخرى.
المدارس مغلقة والشركات بالحد الأدنى من الموظفين.. فراغ رهيب جمعته “سي إن إن” في ألبوم معبر:
رجل دين يصلي في مسجد فارغ ببغداد
حركة المرور في طريق سريع بوسط لوس أنجلوس
استاد باناثينايكو خلال حفل إيقاد الشعلة الأوليمبية في أثينا
كازينوهات مغلقة في لاس فيجاس
دورية شرطة في ساحة تروكاديرو الفارغة بجوار برج إيفل بباريس
ميدان تايمز في نيويورك
غرفة أخبار بصحيفة سياتل تايمز الأمريكية
عازف كمان في محطة قطار في كييف بأوكرانيا
ساحة انتظار السيارات مركز “ذا فيليج” للتسوق بكاليفورنيا
مترو الأنفاق في نيويورك
ساحة كتالونيا في برشلونة بإسبانيا
البابا فرنسيس يبارك ساحة القديس بطرس الفارغة في الفاتيكان
مباراة كرة قدم في ملعب بدون جمهور ببوينس آيرس الأرجنتينية
شارع كاليفورنيا خاليا من ترام سان فرانسيسكو الأيقوني الشهير
ستاندات موسيقية خالية ومقاعد بدون جمهور في قاعة الموسيقى بمسرح دورتموند في ألمانيا
القاعة المستديرة في مبنى الكابيتول الأمريكي
محطة مركز التجارة العالمي في نيويورك
مقهى فلور العريق “كافيه دي فلور” في باريس
غرفة خلع الملابس بعد وقف دوري الهوكي الوطني في واشنطن
حلبة مصارعة الثيران في مقاطعة تشيونجدو بكوريا الجنوبية
مدرسة في لاباستيدا بإسبانيا
قطار يسافر من شينجوكو إلى هاكوني في اليابان
الفاتيكان قبل الصلاة
منتزه Legend Siam في باتايا بتايلاند
قس يتحدث إلى مقاعد فارغة في كنيسة جريس في إيدن بريري بمينيسوتا في أمريكا
مطعم كوفنت جاردن في لندن
ملعب كرة سلة في أوكلاهوما سيتي بعد إلغاء مباراة في الدوري الأمريكي للمحترفين بسبب كورونا
الكعبة في المسجد الحرام بمكة المكرمة أقدس موقع إسلامي
صالة الوصول بمطار بكين داشينغ الدولي في الصين
قاعة سينما في كوتشي بالهند
محطة قطار في القدس
شارع في مقاطعة ووهان بالصين
منطقة آثار رومانية قديمة في إيطاليا
أكاديمية ليزت فيرينك للموسيقى في بودابست بالمجر
مجمع بيوريا الرياضي في أريزونا حيث ألغي دوري البيسبول
مجلس الشيوخ في ولاية ميسوري الأمريكية
مطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك بتايلاند
مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل ببلجيكا
المقر الرئيسي لشركة أمازون في سياتل بدون موظفين
المسرح الوطني في براج بالتشيك
المقاعد خلال مباراة كرة قدم احترافية في مونشنغلادباخ بألمانيا
كاتدرائية ميلانو في إيطاليا
شوارع ومطاعم ومقاهي مغلقة في نيو روشيل بنيويورك
متحف اللوفر في باريس “مغلق منذ 1 مارس” تحسبا لانتشار كورونا
الكراسي على شاطئ في بوكيت بتايلاند
كازينو مغلق داخل منتجع ماكاو الفينيسية
فصل دراسي في جامعة لا سابينزا في روما بإيطاليا
سباق خيول بلا جمهور في مضمار شاتين في هونج كونج
مركز تسوق في بكين