العالم بعد كورونا.. 50 صورة توثق “الفراغ الرهيب”

مشاهد فريدة لم يكن متخيلا أن تلتقط

خلفت جائحة كورونا معالم شهيرة حول العالم بلا بشر بعد أن كانت لا تخلو منهم على مدار كل ساعات اليوم.

مع إجراءات تقييد السفر وحظر التجوال ومطالبة الناس بعدم ترك بيوتهم لمحاولة إبطاء انتشار الفيروس، تولدت صورة فريدة في الكون لم يكن متخيلا أن تلتقط.

بلا بشر.. ملاعب كرة القدم ومتاحف وكنائس ومساجد ومتنزهات وأماكن جذب شهيرة أخرى.

المدارس مغلقة والشركات بالحد الأدنى من الموظفين.. فراغ رهيب جمعته “سي إن إن” في ألبوم معبر:

رجل دين يصلي في مسجد فارغ ببغداد

حركة المرور في طريق سريع بوسط لوس أنجلوس

استاد باناثينايكو خلال حفل إيقاد الشعلة الأوليمبية في أثينا

كازينوهات مغلقة في لاس فيجاس

دورية شرطة في ساحة تروكاديرو الفارغة بجوار برج إيفل بباريس

ميدان تايمز في نيويورك

غرفة أخبار بصحيفة سياتل تايمز الأمريكية

عازف كمان في محطة قطار في كييف بأوكرانيا

ساحة انتظار السيارات مركز “ذا فيليج” للتسوق بكاليفورنيا

مترو الأنفاق في نيويورك

ساحة كتالونيا في برشلونة بإسبانيا

البابا فرنسيس يبارك ساحة القديس بطرس الفارغة في الفاتيكان

مباراة كرة قدم في ملعب بدون جمهور ببوينس آيرس الأرجنتينية

شارع كاليفورنيا خاليا من ترام سان فرانسيسكو الأيقوني الشهير

ستاندات موسيقية خالية ومقاعد بدون جمهور في قاعة الموسيقى بمسرح دورتموند في ألمانيا

القاعة المستديرة في مبنى الكابيتول الأمريكي

محطة مركز التجارة العالمي في نيويورك

مقهى فلور العريق “كافيه دي فلور” في باريس

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مدرسة في لاباستيدا بإسبانيا

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الفاتيكان قبل الصلاة

منتزه Legend Siam في باتايا بتايلاند

قس يتحدث إلى مقاعد فارغة في كنيسة جريس في إيدن بريري بمينيسوتا في أمريكا

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ملعب كرة سلة في أوكلاهوما سيتي بعد إلغاء مباراة في الدوري الأمريكي للمحترفين بسبب كورونا

الكعبة في المسجد الحرام بمكة المكرمة أقدس موقع إسلامي

صالة الوصول بمطار بكين داشينغ الدولي في الصين

قاعة سينما في كوتشي بالهند

محطة قطار في القدس

شارع في مقاطعة ووهان بالصين

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أكاديمية ليزت فيرينك للموسيقى في بودابست بالمجر

مجمع بيوريا الرياضي في أريزونا حيث ألغي دوري البيسبول

مجلس الشيوخ في ولاية ميسوري الأمريكية

مطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك بتايلاند

مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل ببلجيكا

المقر الرئيسي لشركة أمازون في سياتل بدون موظفين

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المقاعد خلال مباراة كرة قدم احترافية في مونشنغلادباخ بألمانيا

كاتدرائية ميلانو في إيطاليا

شوارع ومطاعم ومقاهي مغلقة في نيو روشيل بنيويورك

متحف اللوفر في باريس “مغلق منذ 1 مارس” تحسبا لانتشار كورونا

الكراسي على شاطئ في بوكيت بتايلاند

كازينو مغلق داخل منتجع ماكاو الفينيسية

فصل دراسي في جامعة لا سابينزا في روما بإيطاليا

سباق خيول بلا جمهور في مضمار شاتين في هونج كونج

مركز تسوق في بكين