العالم العربي أقل معدل في دخول الشركات للأسواق

- الإمارات الأفضل بواقع 29.7 شركة لكل ألف شخصأحمد شوقياعتبر تقرير التنافسية في العالم العربي، أن الدول العربية تعد الأقل بمعدل دخول الشركات الجديدة للسوق، بعد منطقة جنوب آسيا، بعد تسجيل العالم العربي معدل 1.2 شركة لكل 1000 شخص في سن العمل في الفترة بين عامي 2006 و2016؛ بما يمثل 20% فقط من ال

– الإمارات الأفضل بواقع 29.7 شركة لكل ألف شخص



أحمد شوقي

اعتبر تقرير التنافسية في العالم العربي، أن الدول العربية تعد الأقل بمعدل دخول الشركات الجديدة للسوق، بعد منطقة جنوب آسيا، بعد تسجيل العالم العربي معدل 1.2 شركة لكل 1000 شخص في سن العمل في الفترة بين عامي 2006 و2016؛ بما يمثل 20% فقط من المتوسط العالمي.

وأوضح التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، أن الإمارات حققت تقدمًا كبيرا في هذا المجال؛ لذا فبإضافتها، يرتفع المتوسط العربي لدخول الشركات إلى 4.1 شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة (LLC) لكل 1000 شخص، ورغم ذلك يبقى هذا الرقم أقل من متوسط مناطق أخرى في العالم والذي يقرب من 6.3 شركة جديدة.

ويوضح الرسم التالي تصنيف العرب بين العديد من مناطق العالم الأخرى ضمن مؤشر انضمام شركات جديدة للسوق.

وأوضح التقرير أن بعض الدول العربية تقدمت في التصنيف بارتفاع معدل تكوين الشركات بشكل كبير بين عامي 2006 و2016 ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة التي ارتفعت من 19.60 إلى 29.69، ولكن في عمان التي قفزت من 0.48 إلى 2.11 والمغرب التي ارتفعت من 0.89 إلى 1.65.

ولفت التقرير إلى أن اقتصادات المنطقة العربية لن تزدهر ما لم تنجح الشركات التي تطمح في تحمل المخاطر والنمو داخل مجتمعاتها، مؤكدًا أهمية تحويل تركيز السياسات الحكومية من دعم قاعدة عريضة من ريادة الأعمال إلى سياسات أكثر تحديدًا تستهدف الابتكار والشركات الموجهة نحو النمو.

وأضاف أن الحكومات العربية بحاجة إلى العمل مع رواد الأعمال لتطوير أنظمة عمل المشاريع لمنحها مساحة لإنشاء الأسواق والقطاعات الخاصة بها، إلى جانب تنفيذ تحسينات في رأس المال البشري، ووضع أدوات تمويل محددة لتلك الشريحة من الشركات الجديدة، وتطوير فرص السوق، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.

واستطرد التقرير إلى أن الاستثمار في التعليم على جميع المستويات يشكل حجر الزاوية في بناء مجموعات المهارات لأصحاب المشاريع؛ لذا لا بد أن تكون روح ريادة الأعمال جزءا لا يتجزأ من النظام التعليمي الرسمي، سواء العام أو الخاص.

ولفت إلى تجربة فعلية تتمثل في مؤسسة إنجاز العرب، وهي منظمة غير ربحية مقرها الأردن، وتعمل في 3 مجالات: إعداد القوة العاملة، ومحو الأمية المالية، والمهارات اللازمة لبدء وإدارة الأعمال التجارية؛ موضحا أن حوالي 3 ملايين طالب في أكثر من 10 دول عربية قد شاركوا ببرامج التدريب على تنظيم المشروعات.