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العالمي إيلي صعب : أول فستان صممته لابنة الجيران واشتريت ماكينة الخياطة بالتقسيط

كشف أن باكورة عمله اعتمدت على مماكينة قام بشراءها بالتقسيط
المال - خاص 2:24 ص, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 2:24 ص, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

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كشف مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب إن أول فستان قام بتصميمه كان لإحدى فتيات الجيران، وأنه اشترى ماكينة الخياطة بالتقسيط

جاء ذلك في لقاء خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أنه في طفولته كانت أمه تغلق عليهم الباب، مضيفا: “تعرضنا للتهجير من منطقتنا في الحرب الأهلية اللبنانية.. ونحن من عائلة متوسطة وأبي تاجر خشب”.

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وعن سر بدايته المبكرة قال إيلي صعب : “سر بداية عملي مبكرا هو رغبتي في مساعدة والدي وأن أكون رجلًا مع أبي وعائلتي”.


وكشف أن باكورة عمله اعتمدت على ماكينة خياطة قام بشراءها بالتقسيط وأن أول فستان قام بتصميمه كان لإحدى فتيات الجيران.


وأشار إلى أن أسعاره لم تكن متدنية منذ يومه الأول قائلاً : “أسعاري من أول فستان مكانتش رخيصة، ومن بداياتي كنت متمكنا من التسويق”.

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بقلم المال - خاص

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