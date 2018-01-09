العالمية وعرفة جروب ودايس ضمن كونسورتيوم لإقامة المدينة النسيجية

المشروع على مساحة 306 أفدنة باستثمارات 324 مليون دولار.. وجار التفاوض مع مستثمرين من الصين أحمد عاشور: تقدم تحالف استثمارى «كونسورتيوم»، يضم الشركة المصرية العالمية و«العرفة جروب»، والجيزة للغزل، وشركة النيل، ودايس للملابس الجاهزة، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، بطلب للهيئة ال

المشروع على مساحة 306 أفدنة باستثمارات 324 مليون دولار.. وجار التفاوض مع مستثمرين من الصين



أحمد عاشور:

تقدم تحالف استثمارى «كونسورتيوم»، يضم الشركة المصرية العالمية و«العرفة جروب»، والجيزة للغزل، وشركة النيل، ودايس للملابس الجاهزة، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، بطلب للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإنشاء المدينة النسيجية بمحافظة المينا، على مساحة 306 أفدنة.

قال مصدر لـ«المال»، إن التكلفة الاستثمارية للمشروع 324 مليون دولار، وجار التفاوض مع رجلى أعمال من الصين، للمشاركة فى المدينة الجديدة، على أن تأسس لإدارتها شركة يشارك فيها بحصص متساوية جميع الأطراف، بحصص متساوية.

وتابع المصدر، أن التحالف طلب من هيئة الاستثمار إقامة المدينة النسيجية بنظام المناطق الحرة، ينتظر إنهاء الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، حتى يرى المشروع النور، الذى يستهدف توفير ما يزيد عن 17 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف فرص العمل غير المباشرة، واستهداف التصدير للأسواق الخارجية.

وأعلنت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، منذ أسابيع خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، عن موافقة اللجنة مبدئيًا على مساهمة الصندوق فى المدينة النسيجية فى محافظة المينا.

يذكر أن صندوق تحيا مصر لعب خلال الفترة الماضية دورًا فى تأسيس العديد من الشركات، خلاف إتاحة تمويلات بقيمة 3.6 مليار جنيه لتنمية المحافظات.