«العالمية للطيران» تُشغل خطين إلى الخرطوم وجيبوتى فى ديسمبر المقبل

حصلت الشركة المصرية العالمية للطيران على موافقات سلطة الطيران المدنى المصرى لتشغيل رحلات جوية جديدة إلى عدة نقاط أفريقية وهى جيبوتى والخرطوم فى السودان، وفقًا لتصريحات أحمد إسماعيل رئيس الشركة. وأضاف إسماعيل، لـ«المال»، أنه من المقرر تشغيل رحلتين فى الأسبوع إلى العاصمة السودانية، بينما سيتم تسيير 3 رحلات أسبوعيًّا إلى دولة جيبوتى، متوقعًا أن يتم البدء فى تشغيل الرحلات للخطوط الجديدة خلال شهر ديسمبر المقبل.

كانت الشركة قد تقدمت بطلب إلى سلطة الطيران المدنى المصرى لتشغيل رحلات جوية إلى عدة نقاط أفريقية وعربية وأوروبية، وتضمنت الخطوط جيبوتى والخرطوم فى السودان، بالإضافة إلى صربيا وأوكرانيا.

وعن وضع رحلات الشركة المنتظمة من القاهرة إلى ميلانو فى إيطاليا والتى بدأت فى يوليو الماضى بواقع رحلتين أسبوعيًّا، قال إسماعيل إن نسب امتلاء الطائرات على تلك الرحلات وصلت خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر إلى 90%.

وتابع إسماعيل أن هذه النسبة انخفضت لنحو 70% خلال شهر أكتوبر الماضى، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض فى نسب الامتلاء لتصل إلى 60% خلال شهر نوفمبر الحالي.

وأرجع رئيس الشركة هذا التراجع إلى انتهاء موسم الإجازات، متوقعًا أن ترتفع نسب الإمتلاء مرة أخرى مع بداية موسم الكريمساس.

على صعيد آخر قال إسماعيل إن شركته بدأت منذ شهر أكتوبر الماضى تشغيل رحلات جوية من مطارات شرم الشيخ والغردقة إلى موسكو ومدن روسية أخرى.

إسماعيل: نطلق 16 رحلة أسبوعيًّا من مطاري شرم والغردقة إلى المدن الروسية.. و90% نسب امتلاء الرحلات

وأضاف أن الشركة تُسير خلال الفترة الراهنة نحو 16 رحلة أسبوعيًّا موزعة مابين 8 رحلات من مطار شرم الشيخ ومثلها من مطار الغردقة إلى المدن الروسية، لافتًا إلى أن نسب الامتلاء على تلك الرحلات تصل إلى 90%.

وأعرب إسماعيل عن شكره لوزير الطيران المدنى الطيار محمد منار، ونائبه الطيار منتصر مناع؛ لما قدماه من دعم للشركة للحصول على حقوق النقل وتسيير تلك الرحلات، بالإضافة إلى مساندتهما فى الحفاظ على العمالة الموجودة بالشركة.

كان مطار شرم الشيخ قد استقبل أول طائرة قادمة من روسيا فى أغسطس الماضى، بعد توقفٍ دام لنحو 6 أعوام منذ تعليق الأخيرة لرحلات الطيران من وإلى مصر فى أكتوبر 2015، بعد تحطم طائرة ركاب تابعة لإحدى شركات الطيران الروسية فوق سيناء.

واستأنفت موسكو بعد ذلك رحلاتها الجوية إلى القاهرة فى أبريل عام 2018 عبر رحلات طيران منتظمة.