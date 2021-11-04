نقل وملاحة

«العالمية للطيران» تُشغل خطين إلى الخرطوم وجيبوتى فى ديسمبر المقبل

بعد حصولها على الموافقات اللازمة
دعاء محمود 8:52 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21 8:52 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حصلت الشركة المصرية العالمية للطيران على موافقات سلطة الطيران المدنى المصرى لتشغيل رحلات جوية جديدة إلى عدة نقاط أفريقية وهى جيبوتى والخرطوم فى السودان، وفقًا لتصريحات أحمد إسماعيل رئيس الشركة. وأضاف إسماعيل، لـ«المال»، أنه من المقرر تشغيل رحلتين فى الأسبوع إلى العاصمة السودانية، بينما سيتم تسيير 3 رحلات أسبوعيًّا إلى دولة جيبوتى، متوقعًا أن يتم البدء فى تشغيل الرحلات للخطوط الجديدة خلال شهر ديسمبر المقبل.

كانت الشركة قد تقدمت بطلب إلى سلطة الطيران المدنى المصرى لتشغيل رحلات جوية إلى عدة نقاط أفريقية وعربية وأوروبية، وتضمنت الخطوط جيبوتى والخرطوم فى السودان، بالإضافة إلى صربيا وأوكرانيا.

اقرأ أيضا  رئيس أكاديمية مصر للطيران : أنفقنا 125 مليون دولار للارتقاء بمستوى التدريب وإنشاء مبان

وعن وضع رحلات الشركة المنتظمة من القاهرة إلى ميلانو فى إيطاليا والتى بدأت فى يوليو الماضى بواقع رحلتين أسبوعيًّا، قال إسماعيل إن نسب امتلاء الطائرات على تلك الرحلات وصلت خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر إلى 90%.

وتابع إسماعيل أن هذه النسبة انخفضت لنحو 70% خلال شهر أكتوبر الماضى، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض فى نسب الامتلاء لتصل إلى 60% خلال شهر نوفمبر الحالي.

وأرجع رئيس الشركة هذا التراجع إلى انتهاء موسم الإجازات، متوقعًا أن ترتفع نسب الإمتلاء مرة أخرى مع بداية موسم الكريمساس.

اقرأ أيضا  وزير النقل : دخول برج الفشن بخط السكة الحديد «بني سويف-أسيوط» الخدمة

على صعيد آخر قال إسماعيل إن شركته بدأت منذ شهر أكتوبر الماضى تشغيل رحلات جوية من مطارات شرم الشيخ والغردقة إلى موسكو ومدن روسية أخرى.

إسماعيل: نطلق 16 رحلة أسبوعيًّا من مطاري شرم والغردقة إلى المدن الروسية.. و90% نسب امتلاء الرحلات

وأضاف أن الشركة تُسير خلال الفترة الراهنة نحو 16 رحلة أسبوعيًّا موزعة مابين 8 رحلات من مطار شرم الشيخ ومثلها من مطار الغردقة إلى المدن الروسية، لافتًا إلى أن نسب الامتلاء على تلك الرحلات تصل إلى 90%.

وأعرب إسماعيل عن شكره لوزير الطيران المدنى الطيار محمد منار، ونائبه الطيار منتصر مناع؛ لما قدماه من دعم للشركة للحصول على حقوق النقل وتسيير تلك الرحلات، بالإضافة إلى مساندتهما فى الحفاظ على العمالة الموجودة بالشركة.

اقرأ أيضا  الخطوط الملاحية تُحمل المستوردين مسئولية رفض الشحنات الواردة للموانئ المصرية

كان مطار شرم الشيخ قد استقبل أول طائرة قادمة من روسيا فى أغسطس الماضى، بعد توقفٍ دام لنحو 6 أعوام منذ تعليق الأخيرة لرحلات الطيران من وإلى مصر فى أكتوبر 2015، بعد تحطم طائرة ركاب تابعة لإحدى شركات الطيران الروسية فوق سيناء.

واستأنفت موسكو بعد ذلك رحلاتها الجوية إلى القاهرة فى أبريل عام 2018 عبر رحلات طيران منتظمة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 4-11-2021

مدحت إسماعيل 12:00 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21

محروس : استعادة 75% من الحركة الجوية بمطاري شرم الشيخ والغردقة

دعاء محمود 8:00 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

القابضة للمطارات : افتتاح مطار سفنكس الدولي في فبراير 2022

دعاء محمود 7:54 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

الفريق أسامة ربيع يتفقد معدية الأفراد بالقنطرة غرب وشركة قناة السويس للاستزراع السمكي

نادية سلام 4:55 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

رئيس أكاديمية مصر للطيران : أنفقنا 125 مليون دولار للارتقاء بمستوى التدريب وإنشاء مبان

دعاء محمود 4:22 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

الخطوط الملاحية تُحمل المستوردين مسئولية رفض الشحنات الواردة للموانئ المصرية

السيد فؤاد 2:53 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21