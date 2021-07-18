نقل وملاحة

«العالمية للطيران» تشغل رحلات بين القاهرة – ميلانو

بواقع اثنتين أسبوعيا
دعاء محمود 10:54 ص, الأحد, 18 يوليو 21 10:54 ص, الأحد, 18 يوليو 21

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قال أحمد إسماعيل، رئيس الشركة المصرية العالمية للطيران، إن شركته سوف بدأت فى تسيير رحلات جوية إلى إيطاليا بدءاً من يوليو الجارى، مشيراً إلى أن الرحلات ستكون منتظمة فى الذهاب والعودة.

وأضاف لـ”المال” أنه من المقرر تشغيل رحلتين فى الأسبوع على خط القاهرة – ميلانو، لافتا إلى أن شركته تستهدف تشغيل رحلات جوية داخل أوروبا.

يذكر أن السوق الإيطالية تعد من الأسواق الرئيسية فى أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، حيث توافد خلال عام 2017 نحو 255 ألف سائح إيطالى، بارتفاع %94 عن عام 2016 وقضوا 2.8 مليون ليلة سياحية بزيادة %255.

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كانت المصرية العالمية للطيران، تقدمت مؤخراً بطلب إلى سلطة الطيران المدنى المصرى لتشغيل رحلات جوية إلى عدة نقاط أفريقية وعربية وأوروبية.

وتضمنت الخطوط جيبوتى والخرطوم فى السودان بالإضافة إلى صربيا وأوكرانيا، كما تقدمت الشركة بطلب أيضا لتشغيل رحلات طيران إلى موسكو.

وأكد “إسماعيل” أنه فى انتظار موافقة سلطة الطيران المدنى المصرى للسماح لشركته بتشغيل رحلات لتلك الخطوط.

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ونوه بأن اللقاء الذى عقد مؤخرا بين الوزير مع ممثلى شركات الطيران المصرية الخاصة، لبحث ومناقشة مستجدات صناعة الطيران أسفر عنه نتائج إيجابية.

ولفت إلى أنه خلال اللقاء طرحت الوزارة على شركات الطيران المصرية الخاصة عدة خطوط طيران عربية وأفريقية وأوروبية لتشغيل رحلات عليها، منوها بأن تلك الخطوط لا تعمل عليها شركة مصر للطيران.

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وأشار إلى أن هذه الخطوط هى جيبوتى، السودان، وبورسودان، والشارقة، والعين، وأبو ظبى، بالإضافة إلى بعض النقاط فى الدول الأوروبية مثل أوكرانيا، مالدوفا، التشيك ولاتفيا.

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بقلم دعاء محمود

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