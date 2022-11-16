«العالمية للطيران» تتعاقد مع بنك الصين لشراء طائرتين بنظام التأجير التمويلي

قال الدكتور أحمد جاد الله، المدير التنفيذى للشركة المصرية العالمية للطيران ، انها تعاقدت مع بنك الصين للحصول على طائرتين جديدتين بنظام التأجير التمويلى على أن يتم شراؤهما بعد 5 أعوام.

ومن المقرر استلام الطائرتين من طراز «إيرباص 321» خلال شهر نوفمبر الجارى، ليرتفع حجم أسطول الشركة إلى 6 طائرات بدلًا من 4 حاليًا.

وأضاف جاد الله فى تصريحات لـ«المال»، أن الغرض من ضم طائرات جديدة هو مواكبة الزيادة فى معدلات التشغيل، خاصة فيما يتعلق بالرحلات للعاصمة الروسية موسكو.

وأشار إلى أن الشركة تُسير منذ أوائل نوفمبر الجارى نحو 30 رحلة أسبوعية إلى موسكو و3 مدن روسية أخرى هى: (سامارا، قازان وأوفا)، إضافة إلى 3 مدن فى ألمانيا فرانكفورت، ميونخ وكولون.

وكانت «العالمية للطيران» بدأت فى تشغيل رحلات جوية من مطارى شرم الشيخ والغردقة إلى موسكو فى أكتوبر 2021.

جدير بالذكر أن مطار شرم الشيخ استقبل أول طائرة قادمة من روسيا فى أغسطس 2021، بعد توقف دام لنحو 6 أعوام منذ تعليق الأخيرة لرحلات الطيران من وإلى مصر فى أكتوبر 2015.

يشار إلى أن «المصرية العالمية للطيران»، شركة مصرية خاصة، تأسست عام 2008 وبدأت عملياتها رسميا فى يوليو 2009، كما تقدم خدماتها إلى العديد من الوجهات.

وتستهدف وزارتا السياحة والطيران المدنى، زيادة حجم الحركة الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، إذ تخطط الحكومة لاستقطاب نحو 30 مليون سائح سنويًا، بإيرادات تصل إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2025، من خلال تبنى استراتيجية وطنية للنهوض بالمجال، والمقرر الإعلان عنها خلال الربع الأول من عام 2023.

وتتضمن الاستراتيجية عدة محاور أبرزها، مضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية المتاحة للمطارات والطائرات، وتحسين مناخ الاستثمار بالقطاع، خاصة لزيادة الطاقة الفندقية وأسطول النقل السياحى.