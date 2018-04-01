العالمية للسيارات ترفع طاقتها الإنتاجية 70%

المال ـ خاص:ارتفعت الطاقة الإنتاجية للشركة العالمية لتصنيع السيارات إلى %70، لتصل إلى 270 وحدة من مختلف شرائح اﻷتوبيسات خلال الفترة من يناير حتى الآن، وساهمت المشروعات التى نفذتها الشركة فى زيادة حجم الإنتاج لتتراوح ما بين 100 و120 مركبة شهريا.قال سيد مرسي، مدير عام مصانع الشركة، إن المشروعات ال

المال ـ خاص:

ارتفعت الطاقة الإنتاجية للشركة العالمية لتصنيع السيارات إلى %70، لتصل إلى 270 وحدة من مختلف شرائح اﻷتوبيسات خلال الفترة من يناير حتى الآن، وساهمت المشروعات التى نفذتها الشركة فى زيادة حجم الإنتاج لتتراوح ما بين 100 و120 مركبة شهريا.

قال سيد مرسي، مدير عام مصانع الشركة، إن المشروعات التى تجريها “العالمية للسيارات” من خلال إبرام العقود التصديرية والصفقات الموردة من مختلف شرائح اﻷتوبيسات للهيئات الحكومية والمدارس، قد دفع الشركة إلى زيادة مستهدفاتها الإنتاجية لتصل إلى 1500 وحدة بنهاية العام الحالى.

وأضاف مرسى فى تصريح لـ«المال»، أن الخطط المستقبلية لـ”لعالمية وصناعة السيارات” تعتمد على تصنيع الفئات الجديدة من مختلف شرائح اﻷتوبيسات فى إطار زيادة اإنتاج والمبيعات، كاشفا عن أنه من المرتقب إنتاج 3 موديلات جديدة التابعة للعلامة شيفروليه من فئات “الميكروباص، والمينى باص” مطلع 2019.

وأوضح أن الشركة ستجرى مفاوضات مع شركة إيطالية خلال الفترة المقبلة، بهدف توريد مكونات أجهزة التكييف فى إطار رفع مستوى وكفاءة المنتجات المصنعة بشرائح «المينى باص»، مشيرا إلى أن شركته تخطط لإبرام عقود توريدات مع شركات النقل الجماعى بمحافظة القاهرة خلال 2018.

كشف مرسى عن سعى الشركة للبدء فى تصدير أولى منتجاتها من فئات «ميكروباصات» لصالح الجهات الحكومية فى دولة غانا نهاية الشهر الحالي، موضحا أن الجدول الزمنى الخاص بمشروع التصدير سيمتد عن الخطة المستهدفة له، بسبب بطء العمليات التمويلية من جانب البنوك الغانية.

ويذكر أن العالمية لصناعة السيارات أبرمت عقودا تصديرية مع وزارة التربية والتعليم الغانية؛ تشمل توريد 450 وحدة من شرائح «الميكروباص، المينى باص» خلال الفترة الماضية.