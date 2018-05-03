العالمية للسيارات تتلقى عروض تصدير إلى 3 دول أفريقية

■ إنتاج 170 مركبة منذ بداية العام .. وموديلات جديدة فى الطريق خلال يوليو أحمد عوض تلقت الشركة العالمية لصناعة السيارات «هاشم باص» المتخصصة فى إنتاج أتوبيسات شيفروليه؛ 3 عروض تصديرية من شركات نقل جماعى من دول سيراليون ورواندا والجابون؛ لتوريد فئات الميكروباص والمينى ب

■ إنتاج 170 مركبة منذ بداية العام .. وموديلات جديدة فى الطريق خلال يوليو



أحمد عوض



تلقت الشركة العالمية لصناعة السيارات «هاشم باص» المتخصصة فى إنتاج أتوبيسات شيفروليه؛ 3 عروض تصديرية من شركات نقل جماعى من دول سيراليون ورواندا والجابون؛ لتوريد فئات الميكروباص والمينى باص.

وأكد سيد مرسى، المدير العام لمصانع الشركة لـ«المال»: أن «هاشم باص» تجرى مفاوضات حالية مع شركتى جنرال موتورز مصر وإيسوزو العالمية؛ للحصول على الموافقة، لتصنيع وحدات جديدة لاتوبيسات «شيفروليه»، وتصديرها إلى تلك الأسواق.

وأوضح أن الشركة ستعمل على إجراء بعض التعديلات فى اﻷتوبيسات التى سيتم تصديرها من خلال توسعة مساحة الصندوق الخلفى للمركبة لتتماشى مع متطلبات الأسواق اﻷفريقية.

وأشار مرسى إلى أن «العالمية للسيارات» تترقب زيارة وفد مشترك من جانب جنرال موتورز مصر وإيسوزو، التابعة لها، مطلع يونيو المقبل؛ للوقوف على الخطط والموديلات الجديدة التى سيتم إنتاجها من مختلف الفئات خلال يوليو المقبل.

وأضاف أن الشركة تخطط لتنفيذ مشروع تصدير فئات الميكروباص والمينى باص لصالح وزارة التعليم الغانية وذلك بعد اعتمادها العينات التى أرسلت الشهر المقبل.

يذكر أن «العالمية لصناعة السيارات» فازت بمناقصة توريد 600 أتوبيس من مختلف الشرائح (المينى باص والميكروباص) لصالح وزارة التربية والتعليم الغانية فى وقت سابق.

وتابع: إن الخطط الإنتاجية المستقبلية لـ«هاشم باص» تعتمد على تطوير منتجاتها المصنعة لشركات النقل الجماعى كذلك المصدرة للأسواق الخارجية من خلال تزويدها بأجهزة مبردات هواء للمركبات المخطط تصديرها للدول الأفريقية، عبر إبرام صفقة مع شركة إيطالية متخصصة فى هذا المجال، الشهر المقبل.

ولفت إلى أن «العالمية لصناعة السيارات» تمكنت من إنتاج ما يقرب من 170 وحدة من مختلف الفئات خلال الفترة من يناير الماضى حتى الآن؛ بفضل التعاقدات التى أبرمت مع عدد من الشركات والمصانع والمدارس.