العالمية للحكومات تتفق مع الفطيم لعرض جلساتها في السينما

دبى ـ سمر السيد:أعلنت مؤسسة القمة العالمية للحكومات عن إبرام اتفاقية شراكة مع شركة ماجد الفطيم؛ لعرض باقات مختارة من أبرز جلسات الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي بين 11 و13 فبراير الجاري، خاصة جلسات التغير المناخي والسعادة وجودة الحياة، في عدة صالات ڤوكس سينما في منطقة الشرق

دبى ـ سمر السيد:

أعلنت مؤسسة القمة العالمية للحكومات عن إبرام اتفاقية شراكة مع شركة ماجد الفطيم؛ لعرض باقات مختارة من أبرز جلسات الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي بين 11 و13 فبراير الجاري، خاصة جلسات التغير المناخي والسعادة وجودة الحياة، في عدة صالات ڤوكس سينما في منطقة الشرق الأوسط، لتكون متاحة للجمهور مجاناً.

وأكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة الإماراتية للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات أن هذه الشراكة تترجم حرص القمة العالمية للحكومات على تعميم ونشر المعرفة حول التحديات الحيوية لتكون على أجندة الحكومات وتكون الشعوب على معرفة بها، خاصة ما يتعلق بسياسات تعزيز السعادة وجودة الحياة وكيفية توظيف التقنيات الحديثة لتحقيق هذه الأهداف”.

وقالت الرومي إن هذا المشروع يدعم تعزيز دور القمة العالمية للحكومات ومسؤوليتها المجتمعية من خلال قناة إعلامية تستقطب شرائح مجتمعية متنوعة وفئات عمرية مختلفة لمشاركتهم المعرفة حول أبرز المحاور التي تناقشها القمة حول مستقبلهم، ما يسهم بتحفيز إرادة التغيير الإيجابي لديهم وحثهم على المساهمة في مسيرة تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في المجتمع”.

من جانبه قال ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: إن شراكتنا مع فوكس سينما تسهم في رفع مستوى الوعي العالمي بما يترتب عليه التغير المناخي من تحولات تطال جودة حياة البشر”.

وأكد الزيودي أن القمة العالمية للحكومات التي تحتضن منتدى التغير المناخي باتت منصة عالمية موثوقة للتحذير من التغير المناخي والسعي لبناء شراكات دولية لمواجهة هذا التحدي. واعتبر الزيودي أن القمة تشكل أملاً حقيقياً للشعوب لحماية مواردها والحفاظ على بيئة صحية.

يذكر أن القمة العالمية للحكومات استقطبت أكثر من 4000 شخص من 140 دولة، مما يعكس المكانة البارزة للقمة على المستوى الإقليمي والدولي والاهتمام الكبير من الحكومات والمنظمات العالمية وهيئات القطاعين العام والخاص وصنّاع القرار ورواد الأعمال والأكاديميين وطلبة الجامعات والمبتكرين. كما تستضيف القمة 130 متحدثاً في 120 جلسة تفاعلية. وتميزت الدورة السادسة باحتضانها ستة منتديات تسلط الضوء على أكثر تحديات العالم الملحة وأفضل الممارسات والحلول المستقبلية.