«العالمية للتنمية الزراعية» تستهدف رفع مبيعاتها خارجيا إلى 40 مليون جنيه

تستهدف شركة العالمية للتنمية الزراعية زيادة قيمة صادراتها من المحاصيل الزراعية إلى 40 مليون جنيه خلال العام الجارى، لتسجل 15 ألف طن، مقابل 6 آلاف للعام الماضي، وفقا لتصريحات مصدر مسئول بالشركة لـ«المال».

وقال المصدر إنه تم تصدير نحو 600 طن بطاطس، و400 من البصل، و15 من الثوم الطازج إلى السوق الألمانية منذ بداية الموسم التصديرى وحتى الآن.

وأضاف لـ«المال»، أن الشركة تسعى لزيادة صادراتها للوصول إلى 15 ألف طن من محاصيل الثوم والبصل والبطاطس مع نهاية الموسم لتصديرها إلى السوق الألمانية.

وقال إن شركته تصدر إلى السوق الألمانية فقط حتى الآن، وتسعى إلى فتح واقتحام أسواق أخرى خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن تصدير الحاصلات الزراعية الخاص بالشركة يتم عن طريق الشحن البحرى والجوى، نظرًا لأن تلك المحاصيل تصدر إلى الخارج طازجة وتحتاج إلى وسائل نقل سريعة للوصول فى أقرب وقت إلى السوق الألمانية.

وأوضح أن المساحة الإجمالية لأراضى الشركة تبلغ 1200 فدان مقسمة على قطاعى الحاصلات الزراعية والثروة الحيوانية.

وأشار إلى أن الأسواق الخارجية تعانى من ضعف الطلب على المحاصيل الزراعية منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، خاصة فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية والتى أثرت على التصدير مما تسبب فى انخفاض نسبة تصدير الشركة إلى الخارج.

وطالب الحكومة بزيادة دعم المصدرين بقطاعات الأسمدة والطاقة والضرائب، لدعم التنافسية وزيادة الطلب على المحاصيل الزراعية المصرية فى الأسواق الخارجية.

وبلغ إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير وحتى 24 أغسطس 2022 حوالى 4 ملايين و491 ألفا و99 طنا من المنتجات الزراعية، وفقًا لتقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

وأشار تقرير حديث صادر عن وزارة الزراعة إلى أن أهم الصادرات الزراعية هى الموالح، البطاطس، البصل الطازج، العنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ.

وبلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح مليونا و626 ألف 694 طن، بالإضافة إلى تصدير 831 ألفا 696 طن البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح.

وتم تصدير 280 ألفا و498 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل العنب المرتبة الرابعة فى الصادرات الزراعية بإجمالى 141 ألفا و483 طنا، وجاءت الفاصوليا فى المركز الخامس بإجمالى 112 ألفا و467 طنا.

واحتلت صادرات مصر من البطاطا المرتبة السادسة بإجمالى كمية بلغت 52 ألفا و451 طنا، بينما حصلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالى 34 ألفا و908 أطنان، يليها فى المرتبة الثامنة الثوم بإجمالى 23 ألفا و129 طنا.

وحصلت الفراولة على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 19 ألفا و425 طنا، بينما حصلت المانجو على المرتبة العاشرة فى الصادرات الزراعية المصرية بإجمالى كمية بلغت 15 ألفا و552 طنا.