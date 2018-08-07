العالمية للاستثمار: 22 مليون جنيه حجم أعمالنا فى الشركات الشقيقة

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رجب عزالدين:قالت شركة العالمية للاستثمار والتنمية إن حجم استثماراتها فى الشركات الشقيقة بلغ 21.9 مليون جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن هذه الاستثمارات تتمثل فى المساهمة فى شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية بنسبة 41.91%.وبلغ حجم الأعمال التى تحت تنفيذ الشركة 20

رجب عزالدين:

قالت شركة العالمية للاستثمار والتنمية إن حجم استثماراتها فى الشركات الشقيقة بلغ 21.9 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن هذه الاستثمارات تتمثل فى المساهمة فى شركة مكة للتنمية السياحية والمشروعات العمرانية بنسبة 41.91%.

وبلغ حجم الأعمال التى تحت تنفيذ الشركة 20.7 مليون جنيه متمثلة فى مجمع العالمية “قصر عزيزة فهمى “بقيمة 5.5 مليون حنيه ومرابحة شركة مكة للتنمية بقيمة 15.1 مليون جنيه.

أما الأصول الثابتة تحت الإنشاء فقد بلغت 20.9 مليون جنيه متمثلة فى مشروع إنشاء المجمع الإدارى للعالمية على مساحة 1000 متر مربع.

بيان من الشركة بخصوص استثمارات الشركة في الشركات التابعة والشركات الشقيقة.

